Puso el hombro: Paulo Díaz le dio la ventaja al River de Gallardo sobre Talleres

La vuelta de Gallardo a los cruces de Copa Libertadores significó una vuelta al triunfo para River ante Talleres, con gol de Paulo Díaz de cabeza a 5' del final por la ida de octavos de final. Fue un partido propio de la Copa, con la fricción y la tensión propias de un encuentro muy esperado: los cordobeses tenían de punto tanto a River como al Muñeco, cuyo historial favorecía a la 'T'.

En el segundo tiempo, Gallardo cambió a los conductores y metió experiencia por juventud: sacó a Mastantuono y a Echeverri y metió a Nacho Fernández y a Lanzini, quienes no pudieron meterle la precisión que le faltó a las promesas millonarias en la gestación de juego. Minutos después de los cambios, Suárez le metió un planchazo innecesario y de espaldas al talón de aquiles a Adam Bareiro, y dejó con 10 a Talleres con 30 minutos por jugarse.

Finalmente, a cinco minutos del final del partido, con una gran pelota parada ejecutada por Nacho Fernández, Paulo Díaz se elevó en el Mario Kempes y con un hombrazo convirtió la ventaja definitiva. El defensor chileno confirmó tras el partido: "Fue un hombrazo, pero sirvió para ganar y es un paso importantísimo. Veníamos con todas las ganas de hacer un gran partido y por suerte se nos dio".

Paulo Díaz analizó el partido, definiendo que los cordobeses "comenzaron dominando y en el segundo tiempo nos acomodamos en el partido y tuvimos las más claras". Sobre la roja a Suárez, reconoció que le "dio más tranquilidad al equipo, dominamos el juego y gracias a Dios pudimos llevarnos una ventaja", concluyó.

Talleres de Córdoba 0 vs. River Plate 1

¡Ganó River! En un partido sin mucho juego, pero que demandó mucha entrega de ambos, el equipo de Gallardo pegó primero con el cabezazo-hombrazo de Paulo Díaz a 5 minutos del final, de pelota parada. La serie se define en Buenos Aires el próximo miércoles 21 en el estadio Monumental.

En un partido sin mucho juego, pero que demandó mucha entrega de ambos, , de pelota parada. La serie se define en Buenos Aires el próximo miércoles 21 en el estadio Monumental. ¡Goooooooooool de River! Era de pelota parada nomás: a los 40' del segundo tiempo, Paulo Díaz, entre la cabeza y su hombro, metió el 1 a 0 para el equipo de Gallardo en un partido muy picante.

A diez minutos del final del partido, la dinámica del encuentro no cambia: se juega con mucha tensión, con controles y conducciones de pelota imprecisos. Cuando la tiene Talleres, busca ponerla en el área para poner a jugar de cabeza a sus delanteros como el recién llegado Tarragona. River controla bien hasta 3/4 de cancha, pero no logra concretar jugadas colectivas ni posicionarse para rematar desde afuera del área.

¡Gooooooooooool de Talleres! Pero había offside de Catalán que confirmó luego el VAR. No obstante, la pelota parada es el punto débil de River y los cordobeses buscarán con uno menos desde esa vía.

. No obstante, la pelota parada es el punto débil de River y los cordobeses buscarán con uno menos desde esa vía. Otro cambio de Gallardo en River: salió Aliendro y entró Agustín Ruberto, para reforzar el ataque y buscar la victoria.

¡Expulsado en Talleres! A los 19', Lucas Suárez lo planchó de atrás a Adam Bareiro y el árbitro no dudó en sacarle la roja, sin mirar siquiera en el VAR, ya que estaba cerca de la acción.

Gallardo cambia los conductores en River: a los 11', entran Nacho Fernández y Manuel Lanzini, salen Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

: a los 11', , Franco y Claudio . El segundo tiempo comenzó con otro cambio en Talleres, ya que en el perdió a Alejandro Martínez por lesión a los 33', y entró R.R. Rodriguez. Para el complemento, ingresó Riveros por Portillo en el local.

El primer tiempo entre la 'T' y el Millonario concluyó 0 a 0, en el que se caracterizó más la fricción, con más ímpetu que juego y llegadas claras de gol: la que pudo traer más peligro fue el remate de Portillo con cara interna que tapó bien Franco Armani. Una amarilla por lado: Catalán por una patada sobre Diablito Echeverri (intermitente en el juego pero intimidante cuando lleva la pelota de frente, y otra a Paulo Díaz en el final del primer acto.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Juan Portillo; Matías Galarza, Marcos Portillo, Franco Moyano; Alejandro Martínez, Federico Girotti y Bruno Barticciotto. DT: Walter Ribonetto.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter; Santiago Simón, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono; y Adam Bareiro. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Rojas

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: Fox Sports

Así llegan River y Talleres al duelo de octavos de Libertadores

De cara al duelo, Gallardo todavía tiene algunas dudas. La buena noticia es que Claudio Echeverri está recuperado de una molestia en el pubis que lo obligó a salir del campo el fin de semana y sería de la partida. Otro de los que estará es Fabricio Bustos, que hará su debut como jugador de River. "Contra Talleres va a ser una batalla, física y mental. Hay que tener mucha precisión para que los jugadores asimilen rápidamente el concepto", comentó el Muñeco en conferencia de prensa tras su debut en el empate 1-1 ante Huracán por Liga Profesional.

En cuanto a las bajas, el Millonario todavía no puede contar su goleador Miguel Borja, que no llegó por una lesión en el isquiotibial izquierdo. Además, otro de los ausentes es Facundo Colidio, con una sinovitis en su rodilla. En esa posición seguirá Adam Bareiro, cuyos compañeros de ataque serían Echeverri, Franco Mastantuono, que repite titularidad en el día de su cumpleaños 17, y aún no está confirmado si Pablo Solari, Ignacio Fernández o Santiago Simón estarán por el sector derecho.

Por el lado de Talleres, el elenco cordobés no llega en con la mejor actualidad ya que no ganó tras el reinicio de la Liga Profesional y en las últimas horas se confirmó que no contará con Ramón Sosa, que se marchará al Nottingham Forest. Además, el entrenador Walter Ribonetto tampoco contará con Rubén Botta, otro futbolista clave que no llega a tiempo con la recuperación de un desgarro ni con Juan Portilla y Miguel Navarro, quienes deben cumplir una fecha de suspensión.