Provocación de los galos y escándalo tras Argentina-Francia en los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina Sub-23 de Javier Mascherano perdió 1 a 0 con Francia en los cuartos de final y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos París 2024. Sobre el final del partido, hubo serios incidentes entre los jugadores franceses que enrostraron la clasificación delante del banco de suplentes argentino y se generaron tumultos y empujones.

El conflicto se extendió hacia el túnel camino a los vestuarios, aunque pareció no escalar más de lo que se vio en cancha. Minutos después se pudo ver que el árbitro del partido expulsó al francés Enzo Millot, apuntado como el que empezó con las provocaciones ni bien terminó el partido.

Tras el escándalo, el árbitro expulsó a Enzo Millot por provocar a los jugadores argentinos ni bien terminó el partido.

El entrenador de Francia y reconocido exjugador Thierry Henry habló tras el escándalo y pidió perdón por lo sucedido: "Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho, nos echaron a un jugador", dijo sobre la roja a Enzo Millot. Sobre el partido, dijo: "No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos".

El francés Lacazette también se metió adelante en el tumulto a carearse con los jugadores argentinos.

