Newell's sancionó a chicos de 9 años por sacarse una foto con Malcorra

Newell's Old Boys de Rosario sancionó por tres meses a seis nenes de 9 años que son parte de las divisiones formativas por haberse sacado una foto con el rionegrino Ignacio Malcorra, jugador y referente de Rosario Central, en el marco de un partido juvenil que se disputó en Funes tiempo atrás. Poco después de la revelación del escándalo, el presidente, Ignacio Astore, rompió el silencio y aseguró que fue una decisión tomada en conjunto con los padres.

Los nenes, que fueron notificados hace unos días, juegan al baby en la Escuela Malvinas Argentinas de Newell's, que está cerca del estadio Coloso Marcelo Bielsa en pleno corazón del Parque Independencia, y la foto ocurrió hace aproximadamente tres meses, cuando se enfrentaron en un partido frente a Defensores de Funes.

En ese encuentro estuvo presente el volante de Río Colorado referente del Canalla (quien marcó dos goles y también fue clave en los últimos cuatro triunfos consecutivos en los clásicos) y ahí se tomaron la foto. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y generó controversias entre algunos hinchas, pero la institución días atrás tomó la decisión de 'licenciarlos' por tres meses y que no puedan jugar. Actualmente, les queda casi dos meses por cumplir.

Según argumentaron desde la institución del Parque Independencia, el castigo es para "cuidarlos" y que no "tengan inconvenientes" ya que habrían recibido amenazas de la barra y de algunos simpatizantes que pedían expulsarlos del club.

A su vez, Carlos Panciroli, coordinador del predio, le confirmó al diario La Capital de Rosario que se les quitó la beca que tenían y agregó: "Los chicos son las víctimas porque la foto la generaron los padres. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores de subir fotos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa del club. Hay que respetar el escudo, la camiseta y por eso debíamos sentar un precedente".

En tanto, Juan Álvarez, quien es encargado de la Escuela de Fútbol Infantil, aseguró en declaraciones a Rosario Cadena 3 que estás son "medidas preventivas para la integridad física de los chicos" y agregó: "Hoy en día, por lo tanto, recibimos amenazas, una manifestación, un martes donde no podían entrenar los otros chicos que van".

Desde el club explicaron que "la sanción que le aplicó la entidad a los nenes, fue consensuada con los propios padres", además, el club le bajó el mensaje a los demás integrantes de las divisiones juveniles que no tienen que tomarse fotos con jugadores o ídolos de Rosario Central.

Si bien el escandaloso hecho había ocurrido días atrás, todo salió a la luz recientemente porque un grupo de padres, enterados de la situación y molestos con el accionar del club, decidieron difundir la noticia en los principales medios de Rosario.

Qué dijo el presidente de Newell's sobre el escándalo por la sanción a los juveniles



Ignacio Astore, presidente de Newell's, dio la versión oficial de la dirigencia: aseguró que la decisión fue tomada, de común acuerdo, con los padres de los chicos a raíz de "amenazas telefónicas" que recibieron las familias tras la viralización de la imagen.

"Primero, esto sucedió hace 50 días aproximadamente. Yo me acerqué a Malvinas. Tuve una reunión con los papás y mamás de los nenes. No se tomó una medida disciplinaria contra los chicos y las familias. Al contrario, algunos padres quisieron sacar a los chicos del club porque recibían amenazas telefónicas de otros padres de la categoría. Una locura", expresó.

"No fue una medida disciplinaria por parte del club. No es un castigo. Pero había padres que queríansacar a los chicos por temor a agresiones porque siempre hay gente que no piensa que son chicos de 8 años de edad. Algunos padres entraron en una angustia, a temor de ser agredidos. ¿Qué decisión se tomó? Enfríemos las aguas. El lunes tengo una reunión con los papás. Acá hay un encargado de Malvinas, pero me encargué yo de esta situación. La AFA ve con malos ojos. Estos chicos van a volver a retomar sus actividades deportivas en forma normal si a los padres se les terminó la angustia", añadió en una entrevista con Radio Con Vos.

Además, Astore piensa que la repercusión de este escándalo puede estar ligada a las próximas elecciones en el club, que serán en diciembre: "Como estamos en un año político institucional, nos llama la atención que salga esta información a 50 días". Y añadió: "El único que le puede sacar la beca es Ignacio Astore. No se la va a sacar a nadie. Para preservar a los chicos, en conjunto con los padres, se tomó esta medida y que ninguno se vaya del club. Son todos hinchas de Newell's los nenes".