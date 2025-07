Sabrina Rojas reveló la propuesta de su primer novio cuando se quiso operar las lolas: “Yo te pago pero…”

Sabrina Rojas ventiló una anécdota insólita que le ocurrió con su primer novio famoso. Es que en uno de sus primeros noviazgo, la conductora buscó realizarse un retoque estético que realce mucho más sus pechos. Fue así como charló con su pareja en ese momento, pero la respuesta que recibió fue sorprendente.

Sucede que Sabrina Rojas recién comenzaba a dar sus primeros pasos en los medios y se había hecho conocida por su romance con Hernán Caire, el reconocido conductor y presentador vinculado a la música tropical. Ahora que el tiempo pasó, confesó que fue él quien le hizo un insólito planteo cuando le comentó que quería operarse.

En diálogo con Pronto, la conductora recordó cómo esta decisión le cambió la vida, ya que esto, “le trajo más trabajo que nunca”. Sin embargo, eso no fue lo que más la impactó al realizarse este cambio estético, sino que en realidad la mayor curiosidad apareció cuando su pareja en ese momento le hizo una propuesta.

Es que cuando ella le comentó su deseo de hacerse el retoque, Hernán Caire recibió bien la noticia, e incluso se ofreció a ayudarla. Pero lo que la sorprendió fue la polémica frase que utilizó en ese momento para comentar que le daría una mano en lo económico: “Bueno, está bien, te pago una”.

Por supuesto que al ver lo insólito que fue el planteo, no dudó en rechazar por completo la propuesta y seguir ella misma con este plan de ella misma abonar su retoque estético. Con el paso del tiempo y al ver que la relación no prosperó, se alegró por haber rechazado esa posibilidad: “Mejor así, porque ahora puedo decir que estas lolas son mías y no le debo nada a nadie”.

Vale recordar que ahora Sabrina Rojas se encuentra soltera e incluso recién divorciada. Es que si bien lleva años alejada de Luciano Castro, recién ahora realizaron el divorcio: . “Yo estuve casada, sí, me divorcié la semana pasada. Sí, salió el divorcio, nos separamos”.

Por lo que confesó que se habían olvidado de este detalle: “Sí, la semana pasada salió, después de cuatro años lo hicimos. Nos habíamos colgado y un día nos acordamos y dijimos ‘ché, nosotros estamos casado, hagamos el divorcio’”.