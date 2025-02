Pipo Gorosito no la corta: volvió a hablar del arbitraje antes de la vuelta con Boca

De cara al partido de vuelta entre Boca y Alianza Lima en La Bombonera, que tiene en ventaja a los peruanos tras el 1-0 en la ida, nuevamente Néstor Gorosito volvió a hablar del arbitraje y se mostró suspicaz sobre la designación del chileno Piero Maza para el encuentro revancha de la Fase 2 de Copa Libertadores. El técnico argentino cuestionó la decisión, señalando que no es habitual que un árbitro dirija en dos encuentros consecutivos a un mismo equipo en una competición internacional.

Maza ya había dirigido el duelo de vuelta entre Alianza Lima y Nacional (P) en Perú, en el que los incaicos se impusieron 3-1 para acceder a esta instancia. Pipo abrió otra vez el paraguas antes y puso el foco en el árbitro antes del desquite en Buenos Aires: "No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", dijo el entrenador argentino.

Es la segunda vez que Gorosito se detiene específicamente en el arbitraje. Tras la victoria de Alianza Lima en el encuentro de ida, Pipo había expresado su preocupación por el desempeño del uruguayo Esteban Ostojich. Aquel día, el técnico señaló que el aspecto arbitral le había generado “muchísima atención” y era uno de sus mayores temores de cara al partido de vuelta en la cancha de Boca.