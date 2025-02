Independiente superó 2-0 sin sobresaltos a Sportivo Belgrano y está en 16vos de final

En el arranque de Copa Argentina para otro de los equipos grandes, Independiente venció con tranquilidad por 2-0 a Sportivo Belgrano por los 32vos de final en el Único de San Nicolás y pasó a la siguiente ronda. Los goles del Rojo los marcaron Diego Tarzia, con cierta polémica por un offside no sancionado, y Federico Mancuello de penal.

Luego de un inicio muy ajetreado de partido, donde a una chance propia de Santiago Montiel le siguió una la salvada de Rodrigo Rey contra Enzo Avaro, el equipo de Julio Vaccari empezó a manejar más el juego con el correr de los minutos. A un nuevo intento de Montiel con una jugada individual, tapada por el arquero Santiago Roggiero le siguió un penal no sancionado a Gabriel Ávalos (no fue bueno el arbitraje de Andrés Gariano) hasta que llegó el polémico tanto que abrió el encuentro.

Luego de un rebote, Ávalos pateó y Diego Tarzia, en posición adelantada, empujó la pelota dentro del arco. Al no haber VAR en la Copa Argentina, no hubo revisión sobre la decisión de línea Damián Espinoza línea y el Rojo pudo plasmar en el marcador su superioridad. Ya en el segundo tiempo, un par de ocasiones de Ávalos y Montiel no entraron y los de Avellaneda empezaron a pensar en que los minutos finales, ante un Sportivo Belgrano sin nada de perder, se podrían complicar. No obstante, llegó el penal que iba a liquidar el duelo.

Montiel fue uno de los destacados en Independiente.

Una mano muy clara del ingresado Tomas Nallim fue inmediatamente cobrada como penal por Gariano. El encargado fue Mancuello, que envió para el otro lado al arquero Roggiero para darle cierre a la historia. Victoria importante de Independiente, que extiende el buen momento que atraviesa en el Torneo Apertura y arranca con el pie derecho una Copa Argentina que suele serle esquiva.

Independiente 2-0 Sportivo Belgrano, los goles

Cuando el conjunto de Avellaneda había superado un arranque con dudas, a los 30 minutos abrió el marcador en una jugada que todo Sportivo Belgrano protestó y con razón. Luego de una jugada preparada de un córner, Álvaro Angulo pateó de zurda, Gabriel Ávalos la capturó y remató tras el rebote para que luego Diego Tarzia, en posición adelantada, la empuje con el arco vacío. El entrenador del cuadro cordobés, Sergio Maza, encabezó las protestas de su equipo, pero al no haber VAR, la decisión siguió en pie.

¡GOL DE INDEPENDIENTE! Con polémica por la posición, Tarzia la empujó luego de un córner y puso el 1-0 del Rojo.

En una segunda parte en donde el partido se le empezaba a complicar por las ocasiones desperdiciadas y la necesidad del rival de ir por el empate, apareció un penal que terminó de acomodarle el encuentro a Independiente. Una mano clara de Tomas Nallim luego de un centro de Felipe Loyola fue sancionada como penal por el árbitro Andrés Gariano. Como ante Instituto, Mancuello se hizo cargo nuevamente y, engañando al arquero, estableció el 2-0.

¡GOL DE INDEPENDIENTE! Mancuello no falló desde los 12 pasos y amplía la ventaja de Independiente a diez del final.

Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Angulo; Iván Marcone, Felipe Loyola, Federico Mancuello; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Diego Tarzia.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría, Tomás Pennesi; Facundo Hang, Pablo Cortizo, Jeremías Giménez, Enzo Avaro; Fernando Márquez y Tomás Attis.

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Único de San Nicolás

Pensando en el duelo ante el conjunto cordobés que milita en el Federal A, el entrenador Julio Vaccari planteará solamente una modificación en el once respecto del triunfo 2-0 ante Instituto. Luciano Cabral sale del equipo es baja entre los concentrados por un golpe en un dedo del pie. Si bien tras los estudios se descartó que el mendocino tuviera una lesión ósea, será preservado y en su lugar ingresará Federico Mancuello. El resto, los mismos que jugaron ante La Gloria en Avellaneda.

Por su parte Sportivo Belgrano estará haciendo su debut oficial en el 2025, debido a que el Federal A, división en la que milita, todavía arrancará el 16 de marzo y el Gigante del Este debutará ante Douglas Haig. El último partido oficial que disputó el conjunto cordobés fue en octubre pasado, cuando perdió 2-1 en el global la serie con Germinal de Rawson.