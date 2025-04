Linkin Park dará un show antes de la final de la Champions League en Múnich

Linkin Park será el grupo que tocará antes del Kick Off Final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi el próximo mes. La banda tocará en el espectáculo anual antes de la final en el Allianz Arena de Múnich, sede del equipo de la Bundesliga, el Bayern Múnich, el 31 de mayo con una lista de canciones que incluye clásicos como "In The End", "One Step Closer" y una nueva versión remezclada de su éxito 4 veces platino "Numb", inspirado en el fútbol de la Champions League.



La icónica banda estadounidense regresó en 2024 tras un paréntesis de siete años tras el trágico fallecimiento de su exlíder, Chester Bennington.

Se hizo viral el anuncio en el mundo entero

OFICIAL. La UEFA confirma que Linkin Park encabezará la ceremonia previa a la final de la Champions League uD83CuDFB8 pic.twitter.com/3Xs8JWN2bj — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 16, 2025

Cuando se le preguntó sobre su actuación en la final de la UEFA Champions League, Linkin Park dijo: "Esto marca una experiencia totalmente nueva para nosotros como banda, y estamos emocionados de compartir algunas de nuestras canciones favoritas del pasado y del presente, con los miles de espectadores y millones de personas que miran en todo el mundo".



El Pepsi Kick Off Show ha visto a figuras como Dua Lipa, Camila Cabello, Burna Boy, Anitta y Lenny Kravitz subir al escenario como cabezas de cartel en los últimos años. Desde pop y afrobeats hasta reggaetón y rock. Linkin Park ha inscrito oficialmente su nombre en la historia del fútbol.