Lamine Yamal, México y el Mundial 2026: las declaraciones más importantes de Messi

Lionel Messi realizó una entrevista en el programa “Simplemente Fútbol”, conducido por Enrique “Quique” Wolff y su hijo Pedro. En el mismo, habló de distintos temas entre los que se destacaron la actual estrella del Barcelona, Lamine Yamal; la rivalidad que se formó con los mexicanos en los últimos años y su futuro en el Mundial 2026.

Con apenas 16 años, Lamine Yamal apareció en la Primera de Barcelona. Rápidamente comenzó a demostrar todo su potencial. Durante 2024, fue campeón y figura de la Eurocopa con la Selección de España y actualmente pasa un gran momento en el Culé, que sigue en competencia en la triple competencia (Liga, Champions y Copa del Rey). “Es impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo. Ya fue campeón de Europa”, comenzó el 10 argentino. “Tiene 17 años todavía, está en un proceso de crecimiento y creo que va a crecer todavía más como jugador, le va a ir agregando cosas a su juego”, agregó.

Además, comparó el inicio de ambos. “Como inicié yo, él también inició por derecha. Quizás en unos años termina jugando de otra manera también. No hay dudas que tiene unas condiciones bárbaras, hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo”, concluyó.

Para Messi: "Yamal ya es uno de los mejores del mundo".

Por otra parte, se refirió a la rivalidad que se formó con los mexicanos en los últimos años. "No sé qué pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie", afirmó. "Ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México, y no sé de dónde nació eso", agregó el astro rosarino.

Por último, el exfutbolista y experimentado periodista no pudo evitar preguntarle por el Mundial 2026 que albergarán tres países (Estados Unidos, Canadá y el mencionado México). "Si te pones a pensar, está lejos pero pasa rapidísimo. Este año va a ser importante poder jugar con continuidad, sentirme bien. El año pasado no jugué un par de partidos porque no estaba al 100%. Ahora arranqué bien, pero es un año largo porque no paras hasta diciembre. En junio tenemos el Mundial de Clubes, que es un torneo largo", comentó.

Messi durante la entrevista en "Simplemente Fútbol".

"Iré viendo. Obviamente que uno piensa y ve pero no quiere ponerse metas. Quiere vivir el día a día e ir viendo cómo me siento desde lo físico y ser sincero conmigo mismo de si estoy para estar (entre los convocados) o no”, cerró.