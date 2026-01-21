Pensando en la temporada que viene Inter de Milán empezó negociaciones para que Dibu Martínez sea su nuevo arquero, en vistas de la posible salida de Yann Sommer, actual guardameta titular que no renovaría su contrato al final de la presente campaña. El argentino que milita en el Aston Villa es la principal opción para el Neroazzurro y de esta forma compartiría club con Lautaro Martínez.

Según informaron Sky Sports y el periodista Gianluca Di Marzio, Inter ya estableció los primeros contactos con el entorno del arquero marplatense de 33 años, su principal objetivo para el arco en la siguiente campaña. No obstante, a priori la dificultad en las negociaciones es el elevado salario que Dibu percibe en Aston Villa, donde renovó el año pasado hasta 2029. Luego de una frustrada transferencia a Manchester United al final del pasado mercado de pases, Martínez nuevamente tiene el acercamiento de un grande europeo, al que podría arribar luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Esta intención de fichar al arquero argentino coincide con reportes anteriores de noviembre, en los que Inter ya evaluaba la posibilidad de sumar al arquero argentino para reemplazar a Sommer. Luego de no llegar a un acuerdo con el suizo para que continúe, la experiencia y personalidad del Dibu resultan ideales para un plantel que aspira a mantenerse entre los más importantes de Europa. De esta forma, podría compartir equipo con Lautaro, el otro integrante de la Scaloneta, capitán y goleador del Neroazzurro.

En lo deportivo, el conjunto milanés está en un buen momento de la temporada a pesar del revés de ayer ante Arsenal por Champions League: se encuentra liderando la Serie A con 49 puntos, tres unidades por encima de su clásico rival Milan, con Lautaro Martínez como el máximo goleador del certamen con 11 tantos, clasificado a los cuartos de final de la Coppa Italia, donde enfrentará a Torino, y en puestos de clasificación directa a octavos en la Orejona.