En uno de los encuentros de la jornada, Arsenal venció 3-1 al Inter de Lautaro Martínez y selló su clasificación a los octavos de final de la Champions League con una fecha de anticipación. El conjunto londinense se impuso por los dos tantos de Gabriel Jesús y el restante de Viktor Gyökeres en el Giuseppe Meazza, mientras que para el Neroazzurro, donde el Toro fue capitán y jugó 63 minutos, el tanto del empate transitorio lo marcó Petar Sučić.

Los Gunners golpearon temprano por intermedio de la figura de la noche. A los 9 minutos, Gabriel Jesús alcanzó a estirarse para desviar un remate mordido de Myles Lewis-Skelly y abrió el marcador.

El Inter, sin embargo reaccionó rápido y encontró el empate unos minutos después. Después de una serie de rebotes, un remate del croata Sučić que se depositó en el ángulo y dejó sin chances de David Raya le devolvió vida al conjunto italiano.

Sin embargo, la respuesta de los Gunners fue implacable desde la pelota quieta. A los 30 del primer tiempo, Leandro Trossard bajó un córner de cabeza al área chica y nuevamente Gabriel Jesús apareció, también con la testa, para firmar su doblete y volver a poner en ventaja a Arsenal, que se fue al descanso con mayor tranquilidad y controlando el juego.

En el complemento, el equipo londinense manejó los tiempos y aprovechó los espacios que dejó el Inter en su intento por igualar el partido con un gol de contragolpe sobre el final del encuentro. A los 38 minutos del segundo tiempo, Gyökeres quiso combinar con Bukayo Saka pero su pase le volvió a quedar con algo de fortuna para sacar un gran remate que sentenció la historia con el 3-1 definitivo, asegurando otra victoria para los de Mikel Arteta.

Con este triunfo, Arsenal llegó a los 21 puntos y se afirma en lo más alto de la tabla, manteniendo además su invicto en la fase de liga. Por su parte, Inter empieza a complicar un poco su acceso directo a octavos de final, ya que se quedó con 12 unidades y suma su tercera derrota al hilo. En la última jornada deberán visitar a Borussia Dortmund para asegurarse el boleto a la siguiente fase sin pasar por los Playoffs.