Lo que era un posible paso a uno de los grandes de la Premier League finalmente no fue así: Dibu Martínez no jugará en Manchester United, que decidió no avanzar con su contratación tras no llegar a un acuerdo con Aston Villa y sumar en cambio al belga Senne Lammens como nuevo arquero. Luego de haber acordado un contrato con los Red Devils y no ir siquiera al banco ayer en la caída de su equipo por 3-0 frente a Crystal Palace, el futuro del guardameta campeón del mundo es incierto en este cierre del mercado de pases.

Con su futuro en el aire, el especialista en transferencias Fabricio Romano deslizó la chance de que Galatasaray pueda contratar a Martínez, operación que debería hacerse en las próximas horas, ya que el mercado de la Premier League cierra esta noche. A pesar de que el deseo de Dibu era emigrar a Manchester United, la decisión del elenco mancuniano fue Lammens debido a que no hubo acuerdo con Aston Villa. De esta forma, el marplatense, que tiene vínculo con los Villanos hasta 2029, se quedaría al menos que surja una chance de última hora.

Emery y su descontento con el Dibu

Por otra parte, la situación del arquero campeón del mundo en se complicó con respecto al entrenador Unai Emery, que tras la ausencia de Martínez se mostró molesto y contundente en sus declaraciones: "Bizot. Marco Bizot", respondió cuando le preguntaron quién sería el titular bajo los tres palos. Ante la insistencia consultándole qué había pasado con el marplatense, el DT reafirmó: "Marco Bizot. Se terminó el tiempo".

Dibu es una pieza clave para Aston Villa, donde acumula 213 partidos tras su llegada en 2021. Además de lograr la clasificación a Champions League tras más de 40 años en la temporada anterior, el arquero se llevó el premio The Best al mejor golero en 2022 y 2024, en tanto que ese último año también se hizo con el trofeo Lev Yashin. Con la situación de su continuidad incierta, Martínez viajará a la Argentina para sumarse a la Selección en las próximas horas pensando el la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.