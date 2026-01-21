Continúa la acción de la Champions League y en la segunda tanda de encuentros el Atlético Madrid visita a Galatasaray desde las 14.45 en el RAMS Park por la séptima fecha de la fase liga. El Colchonero, con la habitual presencia argentina, buscará un triunfo que lo acerque a puestos de clasificación directa a octavos de final ante el conjunto turco, que tiene a Mauro Icardi en sus filas.

El elenco dirigido por Diego Simeone viene de conseguir dos triunfos al hilo ante Deportivo La Coruña por Copa del Rey y el Alavés por La Liga, que dejaron atrás la polémica eliminación con el Real Madrid en la Supercopa de España en donde el Cholo se cruzó con Vinicius Júnior. Una victoria en Turquía metería al elenco español entre los ocho que están clasificando directamente a octavos de la Champions.

Para el encuentro están los seis argentinos del plantel convocados, inclusive Thiago Almada, del que hay rumores de su posible salida. Los que serían titulares son Julián Álvarez y Giuliano Simeone. La Araña intentará romper una larga sequía goleadora: su último tanto fue en una victoria 3-2 sobre PSV Eindhoven, justamente en la última presentación del elenco madrileño en la Champions.

Julián Álvarez busca finalizar con su sequía goleadora. (Foto: Getty)

El Galata viene de salvar su invicto de seis partidos en la Superliga turca tras un empate sobre el final frente al Gaziantep, logrando mantener el liderato en el campeonato local con una sola derrota en 18 encuentros disputados. En cuanto a su performance en Champions, acumula 9 puntos y está en zona de Playoffs, pero pretende aprovechar la localía para dejar atrás las dos recientes derrotas contra Union Saint-Gilloise y Mónaco y acercarse a la zona de clasificación directa a octavos. Icardi, que había sumado muchos minutos luego de la salida de Victor Osimhen a la Copa Africana, volverá a ser suplente luego del retorno del nigeriano.

Posibles formaciones

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmaci; Ilkay Gündogan, Mario Lemina; Leroy Sane, Yunus Akgün, Baris Alper Yilmaz; Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, MatteoRuggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Estadio: RAMS Park.

Árbitro: István Kovács (Rumania).