El futuro de Pablo Guede en Alianza Lima está rodeado de incertidumbre debido al interés concreto de San Lorenzo de Almagro en contratarlo como nuevo entrenador. Según informó el periodista de ESPN Leandro Alves, el estratega argentino es el principal candidato para encabezar la reestructuración deportiva del club azulgrana.

La posibilidad de que Guede abandone Matute se basa en una cláusula especial incluida en su contrato con Alianza Lima. Para rescindir el vínculo, el entrenador debería abonar una suma equivalente a tres salarios, un monto que San Lorenzo estaría dispuesto a cubrir para contar con su dirección técnica.

Las cláusulas y la dirigencia para que Guede sea DT del Ciclón

Esta cláusula representa un desafío económico para el club peruano, pero no un impedimento insalvable si el técnico decide regresar a Argentina. En el seno de Alianza Lima, la noticia generó preocupación, especialmente por el buen rendimiento que el equipo viene mostrando en el Torneo Apertura 2026.

Desde la dirigencia de San Lorenzo, liderada por actuales y futuros responsables del club, existe consenso en que Guede es el perfil ideal para asumir el mando. Buscan un técnico con conocimiento del club y capacidad táctica para sacar al equipo de la crisis que atraviesa, tras la salida de Damián Ayude.

Leandro Alves destacó que San Lorenzo ve en Guede a un hombre capaz de potenciar los recursos del plantel. Mientras tanto, en Alianza Lima el cuerpo técnico sigue concentrado en el próximo partido contra Juan Pablo II por la Liga 1, aunque las versiones desde Buenos Aires indican que el deseo del entrenador por volver al Bajo Flores es fuerte.

La directiva de Alianza Lima, encabezada por Franco Navarro, mantiene el respeto por el contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero sabe que si se activa la cláusula de rescisión, sus posibilidades de retener a Guede serán limitadas.

En las próximas horas se definirá si Pablo Guede decide pagar la cláusula y comenzar un nuevo ciclo en San Lorenzo, en un mercado de pases sudamericano que sigue muy activo con este posible movimiento entre dos grandes del continente.