Un escándalo sacude al fútbol sudamericano y vuelve a poner bajo la lupa a una figura conocida del ambiente. Carlos Zambrano, ex defensor de Boca Juniors y actual jugador de Alianza Lima, fue denunciado por abuso sexual agravado por una joven argentina de 22 años, en una causa que también involucra a otros dos futbolistas del club peruano.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido el pasado 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo, Uruguay. Aunque el episodio se habría producido en el país vecino, la presunta víctima decidió radicar la denuncia en la ciudad de Buenos Aires, donde se activaron de inmediato los protocolos judiciales y sanitarios correspondientes.

Además de Zambrano, los otros acusados son Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes del plantel profesional de Alianza Lima. De acuerdo al testimonio de la denunciante, ella llegó al hotel acompañada por una amiga tras una invitación del ex Boca. En la habitación también se encontraban los otros dos jugadores.

Siempre según su relato, luego de compartir bebidas alcohólicas, la joven habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas. Tras el episodio, regresó a la Argentina y buscó asistencia médica en distintos centros de salud, entre ellos la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo ocurrido y entregó las prendas que habría utilizado esa noche, consideradas clave para la investigación.

El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz y formalizó su decisión de impulsar la acción penal. A partir de allí intervino personal policial y la causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Rabbione, que caratuló el expediente como abuso sexual con acceso carnal.

Entre las primeras medidas, el magistrado ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante, la recopilación de las historias clínicas y la realización de pericias médicas bajo el protocolo vigente. También se dio intervención al Programa 137 para brindar contención y asistencia a la víctima, además de la entrega de un botón de pánico como medida de protección.

Mientras avanza la investigación judicial, Alianza Lima decidió tomar distancia. A través de un comunicado oficial, el club informó que los tres futbolistas fueron separados de manera indefinida del primer equipo y que se les inició un procedimiento disciplinario interno.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados”, señalaron desde la institución, que además expresó su disposición a colaborar con la Justicia y reafirmó su compromiso con los valores de respeto, disciplina e integridad.

El caso, que tiene como protagonista a un ex jugador de Boca y a una de las instituciones más importantes del fútbol peruano, promete seguir generando repercusiones tanto dentro como fuera de la cancha.