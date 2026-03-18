Argentina se prepara para un nuevo compromiso amistoso contra Guatemala, que se disputará el martes 31 de marzo en el estadio de La Bombonera. Este partido llega luego de que se cancelaran la Finalissima frente a España y el amistoso pactado con Qatar, debido a la situación de conflicto en Medio Oriente.

Con la imposibilidad de utilizar el Monumental por los recitales de AC/DC, la AFA eligió el emblemático estadio de Boca Juniors para recibir al combinado centroamericano. La Bombonera trae buenos recuerdos a los hinchas argentinos, ya que fue el escenario del último encuentro de la Selección antes de la Copa del Mundo que le otorgó la tercera estrella al país.

La selección y un amistoso que será a estadio completo

La Asociación del Fútbol Argentino aún no oficializó la fecha exacta para la venta de entradas, aunque se estima que comenzará alrededor del martes 24 de marzo, una semana antes del partido. Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma deportick.com, con un límite de cuatro tickets generales por usuario.

Si se toman como referencia los precios del último partido oficial en el país, contra Venezuela el 4 de septiembre por las Eliminatorias, se espera que los valores sean similares, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

Para comprar las entradas, los usuarios deberán estar registrados en el sitio y buscar el evento correspondiente para asegurar su lugar en La Bombonera el próximo 31 de marzo.