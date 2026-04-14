Darío Benedetto vuelve a pisar La Bombonera, ese templo que tantas veces lo tuvo como protagonista de gritos y festejos, pero esta vez desde el otro lado del mostrador. Ya no será ovacionado con la azul y oro: ahora llega como rival, defendiendo los colores de Barcelona de Guayaquil, en un duelo que promete emociones fuertes por la Copa Libertadores.

El Pipa, que supo tener dos ciclos en Boca Juniors, dejó una huella imborrable en números y momentos clave. Sin embargo, su salida en 2024 estuvo lejos de ser ideal. Entre lesiones, bajo rendimiento y episodios polémicos, como el recordado “noches alegres, mañanas tristes”, su imagen fue desgastándose hasta un adiós cargado de críticas.

Tras su salida, el recorrido no fue sencillo. Pasos sin brillo por distintos clubes y una sequía goleadora que se extendió por más de dos años lo alejaron de su mejor versión. Incluso su breve etapa en Newell’s terminó en medio de conflictos, dejando más dudas que certezas.

Pero el fútbol siempre da revancha. En Ecuador, Benedetto parece haber encontrado ese envión anímico que tanto necesitaba. Con la camiseta de Barcelona volvió a convertir, recuperó confianza y empezó a meterse nuevamente en partido. Llega encendido y con otro semblante, muy distinto al de aquel regreso apagado que tuvo meses atrás en el mismo escenario.

El destino, caprichoso, le pone enfrente al club que reconoce como el de sus amores. “Siempre es especial volver a la Bombonera, es como mi casa”, confesó en la previa, aunque también dejó en claro que el cariño convive con cierto enojo de parte de los hinchas.

Del otro lado estará un Boca que suele transformarse en las noches de Copa. Y Benedetto lo sabe mejor que nadie: jugó 29 partidos de Libertadores con el Xeneize y fue protagonista de varias páginas importantes.

Esta vez la historia será distinta. El goleador que supo ser ovacionado ahora será observado con lupa. Entre aplausos, silbidos y recuerdos, el Pipa vuelve a escena en una Bombonera que no olvida.