El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL, situada en Luque, Paraguay. Este evento definirá los cruces para una de las competencias más importantes del fútbol sudamericano.

En Argentina, la transmisión en vivo estará a cargo de ESPN, canal que contará con la cobertura completa del sorteo para los fanáticos del torneo continental.

Opciones para seguir el sorteo en vivo: Además de ESPN, los interesados podrán ver la ceremonia a través de Disney+, el servicio de streaming que incluye contenido de ESPN. También estará disponible en plataformas como ESPN Extra mediante Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow, facilitando el acceso para los usuarios que prefieran seguirlo por internet.

Por otro lado, TNT Sports Premium ofrecerá una transmisión paralela, ampliando las alternativas para no perder detalle del sorteo que marcará el camino hacia la Copa Libertadores 2026.

Con este amplio abanico de opciones, los seguidores del fútbol continental podrán conocer en tiempo real la composición de los grupos y los posibles enfrentamientos que se darán en la próxima edición del torneo.