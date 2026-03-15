Quedó oficialmente cancelada la Finalissima, trofeo que reunía al campeón de Europa: España, y América: Argentina. La UEFA lo hizo oficial mediante un comunicado donde dejó mal parada a la AFA, tras negarse a jugar en el Bernabéu.

Producto del conflicto en medio oriente, el partido que debían jugar España y Argentina en Doha quedó reprogramación de sede. En principio la UEFA quería jugarlo en el Santiago Bernabéu, rechazado por AFA, luego estuvo la propuesta de cancha neutral y hasta una serie de ida y vuelta. Sin llegar a un acuerdo, finalmente la Finalissima quedó suspendida.

Ante el comunicado de la UEFA, donde confirma la cancelación y deja entrever que no hubo disponibilidad por parte de AFA y Conmebol para reprogramar el juego, llegó la respuesta del ente sudamericano y del presidente de AFA Claudio Tapia.

En sus cuentas oficiales, “Chiqui” expresó las razones por la que no se juega dicho cotejo, manifestando que la sede en el Madrid se enteró por medio de comunicación, y que posteriormente aceptó jugar en España pero el 31 de marzo, fecha no viable para la UEFA.

“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”. Dijo tapia.

Por su parte, la Conmebol sacó un comunicado donde expresa que “Reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”, agregando además que “salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”.

“Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Qatar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido”.

Con esto, Argentina solo queda con el cotejo ante Egipto como amistoso en la ventana de marzo, a la espera de poder disputar otros dos entre el 1 y 9 de junio previo al mundial.