Se iba el primer tiempo en el partido de Boca e Independiente válido por la 14ª fecha del Torneo Apertura 2026 cuando Alan Velasco cayó en el área visitante pidiendo una infracción de Sebastián Valdéz.

Andrés Merlos, árbitro principal del partido, no sancionó nada en el momento y en la réplica hasta pudo haber sido gol para el Rojo. Sin embargo, cuando la pelota terminó fuera del campo de juego llegó el llamado del VAR.

Allí, en el centro del campo de juego, en medio de los dos bancos de suplentes, llegó el tiempo de revisión por parte del colegiado que tardó no menos de cinco minutos en definir. Tras la repetición en cámara lenta desde diferentes ángulos y ante el reclamo de todos, el colegiado habló al estadio y confirmó al “infracción del número 36 de Independiente sobre el 20 de Boca”.

Luego del grito de todo el estadio, Milton Giménez tomó la pelota y definió ante Rodrigo Rey que fue al palo opuesto a la definición del delantero.

Mientras los equipos se retiraban a vestuarios, el técnico de Independiente Gustavo Quinteros le reclamó la decisión y Merlos no tardó en mostrarle la roja por la cual la visita no contó con el DT en el banco de suplentes para el complemento.