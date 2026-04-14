En una noche más que positiva para Boca, que goleó con autoridad a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, la mala noticia fue la salida por lesión de Agustín Marchesín ni bien comenzó el partido. El arquero, que había retornado el fin de semana tras un desgarro, sufrió una lesión en su rodilla derecha que, a priori, sería de gravedad, y fue reemplazado por Leandro Brey.

El momento de la lesión se dio antes de los 10 minutos del primer tiempo, cuando Marchesín intentó ir de un lado a otro en del arco en un ataque rival. En un momento, el arquero perdió la estabilidad e inmediatamente sintió un fuerte dolor. A pesar de que intentó seguir, debió retirarse del campo de juego visiblemente afectado y entre lágrimas, asistido por el carrito médico. Leandro Paredes, entre otros, consolaron al guardameta tras lo ocurrido y en ese momento se pudo leer los labios del ex Lanús: "Me rompí, me rompí la rodilla".

Si bien queda que el jugador se realice estudios para determinar el alcance exacto de la lesión, el panorama no es para nada alentador para el arquero de 38 años. Los médicos de Boca le realizaron la "prueba del cajón" y le bajaron el pulgar a la chance de que siga en el partido al no ver estabilidad en la rodilla, lo que terminó de definir la entrada de Brey pese a la negativa inicial de Marchesín a salir pese al dolor.

La salida entre lágrimas de Marchesín, que podría estar un largo tiempo sin jugar.

De esta manera, el arquero se perderá de seguro el Superclásico ante River y, según el diagnóstico, podría tener varios meses de ausencia en las canchas. Hace apenas unos días, se había recuperado en poco más de veinte días de un desgarro en el aductor y retornó el pasado fin de semana ante Independiente, por lo que esta lesión significa un durísimo golpe para Marche y los planes de Claudio Úbeda.