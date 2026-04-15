En una jornada difícil con un triunfo ajustado ante Carabobo por la Copa Sudamericana, la preocupación en River pasa por las salidas de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, que abandonaron la cancha por sendas lesiones que preocupan a Eduardo Coudet de cara al Superclásico del próximo domingo.

El mediocampista, uno de los tres titulares que el Chacho eligió para este encuentro, se golpeó la rodilla en una disputa con un rival y, luego de ser atendido por los médicos, fue reemplazado antes de los 20 minutos de partido. Lo que tranquiliza un poco al cuerpo técnico del Millonario es que al salir del campo, Vera pudo hacerlo por sus propios medios y luego fue visto sentado en el banco con hielo en la rodilla. Mañana se someterá a estudios médicos para determinar el alcance exacto de la lesión y si podrá estar o no ante Boca.

Vera, la primera alarma de la noche en River por un golpe en la rodilla. (Foto: La Nación)

Por su parte, Juanfer Quintero también encendió luces de alerta. Al inicio del segundo tiempo, el volante colombiano manifestó un dolor muscular en la zona del aductor tras disputar una pelota en el mediocampo y Coudet actuó rápido, haciendo ingresar de inmediato a Kendry Páez. Ni bien se dio la sustitución, el '10' se retiró del campo con dificultad para caminar y se dirigió directamente al vestuario. Mañana también se conocerá su diagnóstico.

Qué dijo Coudet de los lesionados

La conferencia de prensa post partido del Chacho trajo cierta tranquilidad, sobre todo de la situación de Vera. Al ser consultado por la salida de ambos, el DT respondió: "Lo de Fausto fue una molestia, pero el doctor me dijo que no es nada grave", contó, mientras que sobre Quintero dio menos exactitudes pero dio a entender que es una posible lesión muscular: "Había avisado que tenía una molestia en el entretiempo, pero que podía seguir. Pero bueno, cuando probás ahí en el partido... no recuerdo cuánto pero más o menos a los tres minutos pidió el cambio", dijo sobre el colombiano.