La preocupación tras la victoria de anoche en Copa Sudamericana se materializó y River confirmó las lesiones de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, que serán baja para el Superclásico del próximo domingo frente a Boca. El volante surgido en Argentinos Juniors tiene un esguince de rodilla, mientras que el colombiano padece un desgarro en el psoas, lesiones que dejan a ambos sin jugar el partido clave ante el clásico rival y obligan a Eduardo Coudet a buscar variantes.

El primero en salir ayer fue Vera, que pese a los dichos de Coudet en conferencia de prensa descartando una lesión grave, se conoció que un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha lo dejará sin Superclásico y lo tendría hasta un mes sin jugar. Por su parte, Quintero presenta un desgarro grado I en su psoas izquierdo, lo que le tomará entre dos y tres semanas para volver a jugar.

Este panorama significa que Coudet deberá descartar la presencia de ambos hasta por lo menos los octavos de final del Torneo Apertura (River ya se clasificó a esa instancia) y los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El mediocampista de 26 años, surgido en Argentinos Juniors, se había consolidado en el equipo, siendo titular en 15 de los 16 partidos que jugó el Millonario. Por su parte, Quintero había comenzado a recuperar ritmo tras un desgarro previo y vuelve a quedar marginado por una nueva lesión muscular.