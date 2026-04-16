Superclásico a la vista: River y Boca, cara a cara en otro capítulo de una rivalidad eterna

El Superclásico vuelve a escena y, como dicta la tradición, no es un partido más: es un ritual que se juega dentro y fuera de la cancha, con el corazón en la mano y la garganta lista para alentar. River y Boca volverán a cruzarse este domingo 19 de abril en el Monumental, en un choque que promete alto voltaje, pierna fuerte, talento y ese folclore que lo convierte en uno de los espectáculos más atrapantes del planeta.

El equipo de Núñez llega entonado, con el envión de un ciclo que arrancó con el pie derecho. Desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet, River no conoce la derrota: pleno de victorias en el torneo local, un empate en su estreno internacional y triunfos que alimentaron la confianza, como el 2-0 ante Racing en Avellaneda y la victoria frente a Carabobo con un equipo alternativo. Un arranque que ilusiona y que le da al Millonario ese aire de candidato que sabe sostener la presión.

En la vereda de enfrente aparece Boca, que también llega con la sangre en el ojo y la chapa reluciente. El equipo de Claudio Úbeda viene de una noche copera que devolvió sonrisas en La Bombonera: goleó 3-0 a Barcelona de Guayaquil y recuperó esa mística internacional que tanto extrañaba su gente. Después de algunos años sin protagonismo en la Copa, el Xeneize volvió a sentirse cómodo en su terreno favorito y ahora quiere trasladar esa energía al Superclásico.

Si se mira el historial, la ventaja es azul y oro, aunque mínima y siempre en discusión. En el mano a mano general, Boca ganó 93 veces contra 88 de River, con 84 empates en un total de 265 enfrentamientos. Una diferencia corta, casi simbólica, que se estira o se achica según el humor de cada clásico. En torneos locales, la brecha también es ajustada, mientras que en el plano internacional la paridad es casi absoluta, como si el destino se empeñara en no inclinar demasiado la balanza.

El último antecedente todavía late fresco: fue el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso 2-0 en La Bombonera con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en una tarde donde marcó diferencias claras. Sin embargo, la historia reciente muestra un ida y vuelta constante, con triunfos repartidos y partidos que se definieron por detalles, como suele ocurrir en este tipo de duelos donde el margen de error es mínimo.

Otra vez, el país se detendrá durante 90 minutos. Otra vez habrá promesas, chicanas y sueños cruzados. Y otra vez, como tantas otras, alguien se irá con la gloria mientras el otro deberá masticar bronca. Pero siempre sabiendo que el fútbol da revancha...