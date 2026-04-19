Por años, la lluvia de papelitos fue un sello distintivo del fútbol argentino que con el paso del tiempo se fue perdiendo hasta la tarde del 19 de abril de 2026, cuando los hinchas de River montaron una súper producción en la salida del equipo para enfrentar a Boca por la 15ª fecha del Torneo apertura 2026.

Una imagen a lo Clemente, la recordada caricatura de los ’80 que entonaba la canción: “Tiren tiren papelitos”. Vaya si tiraron los hinchas del Millo que según el reporte oficial repartieron más de 50 toneladas de recortes alrededor del campo de juego.

La acción fue motivo de burla en la semana, porque el ingreso del material se hacía en prolijos auto elevadores, último modelo y de marca japonesa, pero lo cierto es que la puesta en escena fue sensacional.

Las redes sociales criticaron a miles de ellos que no aguantaron y provocaron la nube blanca mucho antes que los jugadores pisaran el césped. Ansiosos espectadores que le restaron espectacularidad a la escenografía.

Miles de banderines

El cotillón se completó con 50 mil banderines rojos y blancos ya que por disposiciones de seguridad no se permitió el ingreso de los visitantes.

Así, el Monumental recordó a viejas épocas, más allá que las reformas concretadas en las tribunas le dan actualmente una multitud inédita estimada en poco más de 85 mil espectadores. Sencillamente, es-pec-ta-cu-lar.