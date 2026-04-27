En medio de un presente complejo, Racing deberá afrontar el duelo ante Caracas sin Maravilla Martínez ni Santiago Sosa. El delantero sufrió un esguince de rodilla derecha, mientras que el capitán tiene una sobrecarga en el cuádriceps derecho. Los dos serán bajas muy pesadas de cara al duelo por Copa Sudamericana, donde la Academia está obligada a un triunfo para encaminar su situación en la fase de grupos.

Después del empate 1-1 frente a Barracas Central en el Cilindro donde el equipo se fue silbado, Martínez terminó con un dolor en la rodilla que resultó ser un esguince que lo que lo deja descartado para el partido de este miércoles y, posiblemente, del duelo ante Huracán del Torneo Apertura. Por su parte, Sosa no jugará ante el conjunto venezolano pero se espera que reaparezca ante el Globo. Recordemos que Racing tiene que ganar y esperar otros resultados para sellar su clasificación a los playoffs.

Los dirigidos por Gustavo Costas acumulan cuatro partidos sin ganar, además de haber caído en los clásicos con Independiente y River. Luego de los silbidos del público tras el empate ante Barracas, tronaron los cánticos e insultos de los hinchas dirigidos hacia la dirigencia encabezada por Diego Milito. En la Copa Sudamericana, Racing se ubica tercero en el Grupo E con tres puntos, tras un triunfo en el debut ante Independiente Petrolero y una derrota ante Botafogo.