Boca Juniors sufrió una dolorosa eliminación en la Copa Libertadores al perder 0-1 frente a Universidad Católica en La Bombonera, en la última jornada del Grupo D. El único tanto del partido lo anotó Clemente Montes a los 33 minutos del primer tiempo, resultado que sentenció al equipo dirigido por Claudio Úbeda a finalizar tercero en su zona.

Esta eliminación marca un hito negativo para el club, que no quedaba fuera en la fase de grupos de la Libertadores desde hace 32 años. Como consecuencia, Boca deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana para continuar en competencias internacionales.

Los dichos de Leandro Paredes, capitán del Xeneize

Leandro Paredes, capitán del equipo, afrontó el encuentro con una sobrecarga en el isquiotibial que ya arrastraba antes del partido. En la zona mixta reconoció: “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio, pero no era un partido para no jugarlo”. A pesar de las molestias evidentes durante los 90 minutos, el mediocampista se negó a salir del campo. El entrenador Úbeda manifestó: “Leandro no se cuidó para nada. Le preguntamos varias veces y quiso seguir jugando. Valoro sus ganas de estar en el momento difícil que atravesábamos”.

Paredes y la dura crítica al quedar Boca Juniors eliminado de la Copa

El capitán fue crítico con el rendimiento colectivo y los resultados: “Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele porque teníamos ilusión, muchas ganas de pelear esta competición, la anterior también”, en referencia a la eliminación de 2025 ante Alianza Lima en la fase previa. Añadió que “queda mejorar, hacer autocrítica, no estuvimos a la altura. Hay que pensar en lo que viene”.

Además, Paredes señaló la poca suerte en los partidos de local: “Ligamos muy poco. En los últimos partidos en casa, contra Huracán y Cruzeiro, hoy nos llegaron solo una vez e hicieron el gol. Creamos ocasiones, no son excusas, pero estamos ligando poco”. La estadística respalda esta percepción: Boca ganó solo uno de sus últimos seis encuentros, con derrotas destacadas frente a Barcelona de Ecuador y Cruzeiro.

En cuanto a la continuidad del cuerpo técnico, cuyo contrato finaliza con esta eliminación, Paredes fue claro: “No sabemos nada de la continuidad de Úbeda, son decisiones que debe tomar el club. No somos quienes tomamos la decisión”. Por su parte, el DT evitó pronunciarse al respecto: “No creo que sea el momento para hablar de mi continuidad. Debemos reunirnos y ver todo lo que pasó para luego tomar una decisión. Siempre dependemos de los resultados”.

Por otro lado, el plantel mantiene una comunicación constante con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Paredes afirmó: “Siempre hablamos con el Presidente. Somos todos conscientes de que hay que mejorar y crecer. Así no podemos cumplir lo que queremos”. La derrota en Copa Libertadores, junto con la eliminación en octavos del Torneo Apertura ante Huracán, dejó al club sin títulos ni competencias importantes en el primer semestre del año.

Un dato positivo para el capitán fue la confirmación de su convocatoria al Mundial 2026 por parte de Lionel Scaloni, anunciada horas antes del partido. Sin embargo, esta alegría quedó opacada por la eliminación colectiva. Boca había comenzado la fase de grupos con un triunfo 2-1 en Chile frente a Universidad Católica, pero no pudo sostener el rendimiento y cerró su participación con un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas.