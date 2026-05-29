Noche histórica en La Bombonera con la eliminación de Boca en la primera ronda de la Copa Libertadores, como hacía 32 años sucedía bajo la conducción de César Luis Menotti.

Universidad Católica y Cruzeiro le marcaron salida a un equipo que sumó apenas 1 punto de los últimos 12 que disputó por el Grupo D y ahora irá a jugar la Copa Sudamericana, desde los playoffs que se sortearán el viernes.

Golpe durísimo para el club, no sólo en el plano deportivo, sino también en el político más allá del silencio en el estadio. Hubo peleas en zona de plateas y un aliento constante desde la popular que sirve a La 12, desde hace tiempo vinculada al oficialismo de Juan Román Riquelme.

Lo de Claudio Úbeda, más allá que su contrato se cumple el 30 de junio, parece cosa juzgada. El ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo no continuará en la conducción y ahora la Comisión Directiva tendrá que buscar un sucesor.

Para el técnico, Boca jugó bien

En conferencia de prensa, Úbeda dijo que los últimos tres partidos, Boca jugó bien más allá de no haber obtenido los resultados esperados. "Hay que asumir la derrota y dar la cara", sostuvo. "El estadio estuvo como siempre esperando un resultado positivo que no se lo pudimos dar", amplió.

En relación a su futuro, el todavía técnico de Boca evitó pronunciarse y esperará por una reunión interna con la dirigencia para definir su futuro.Aunque un par de preguntas más adelante reconoció que siempre depende todo de los resultados.