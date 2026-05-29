Javier Milei aprovechó la eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores para relanzar su crítica más conocida contra el presidente del club, Juan Román Riquelme. En sus redes sociales, Milei publicó un escueto “yo te avisé...” junto con un audio de una entrevista que brindó en noviembre de 2024 a Radio Rivadavia, en la que ya anticipaba el presente complicado del equipo xeneize.

En esa entrevista, la periodista Cristina Pérez consultó a Milei sobre su opinión acerca de Boca Juniors, a lo que el mandatario respondió con una carcajada y aseguró: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”.

Javier Milei nuevamente en contra de Riquelme

La publicación del presidente argentino se dio horas después de que Boca perdiera 1 a 0 frente a Universidad Católica de Chile en la Bombonera, resultado que marcó la eliminación del club en la fase de grupos por primera vez en 32 años. Tras el partido, Riquelme abandonó su palco antes del final y se reunió en el vestuario con el plantel y cuerpo técnico.

Milei criticó duramente a Riquelme tras la eliminación de Boca en la Libertadores

El entrenador Claudio Úbeda declaró tras el encuentro: “Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo para después tomar una decisión”.

En el mismo audio difundido, Milei recordó que en las elecciones de Boca Juniors de 2023 apoyó a la lista opositora encabezada por Mauricio Macri, calificando a Riquelme como “un kirchnerista manejando a Boca”. Además, defendió a Macri al explicar que no pudo votar porque tuvo que viajar a Suiza y destacó que mantienen una “excelente relación”.

Esta no es la primera vez que Milei cuestiona públicamente a Riquelme. En agosto de 2025, durante una presentación ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), lanzó una frase que se viralizó.

“Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Boca deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana contra O’Higgins de Chile, en la semana del 21 de julio. El equipo acumula más de tres años y medio sin títulos con Riquelme al mando.

En julio de 2023, Milei explicó las razones de su alejamiento de Boca y su simpatía por River Plate durante la final de la Libertadores 2018 en Madrid. Recordó que las “decisiones populistas” del entonces presidente Daniel Angelici atentaron contra su fanatismo y que su desencuentro comenzó con la contratación de Riquelme en 2013, que consideró un error.

Sobre aquella final, Milei confesó: “En la final de Madrid hinché por Boca, pero cuando entró Fernando Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”. Añadió: “Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas”.