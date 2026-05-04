En medio de la tensión tras la derrota por 1-0 ante Atlético Tucumán en El Monumental, llegó una buena noticia: River recuperará a Sebastián Driussi y Fausto Vera para los playoffs del Torneo Apertura. Luego de que el goleador se lesionara en el Superclásico y el mediocampista unos días antes de ese cotejo, ambos estarán de regreso en los entrenamientos desde este lunes luego de superar sus respectivas lesiones.

Vera, quien sufrió un esguince de rodilla en el partido contra Carabobo, fue uno de los refuerzos más utilizados antes de su lesión, ya que jugó todos los encuentros. En su ausencia, Coudet tuvo dos alternativas que no terminaron de adaptarse: ni Giuliano Galoppo ni Juan Cruz Meza se consolidaron junto a Aníbal Moreno, es por eso que el retorno del surgido en Argentinos Juniors será importante para fortalecer esa zona.

Vera se recuperó de su esguince de rodilla y podría reaparecer el playoffs.

Respecto a Driussi, la vuelta será más cautelosa debido a que fue el quinto desgarro que sumó desde su regreso a River a principios de 2025. El artillero de la era del Chacho suma seis goles en 14 partidos pero el desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho que lo hizo abandonar el último Superclásico hace que el cuerpo técnico maneje con cautela su situación. Si bien comenzará a entrenar normalmente junto al plantel, su participación como titular dependerá de cómo vaya respondiendo en las prácticas de fútbol.

Ayer en conferencia, Coudet reconoció las dificultades que enfrentó el equipo con estas dos ausencias: "Vamos a recuperar a toda la gente. Tenemos dificultades, sin dudas, sufrimos las dos bajas y nos ha costado reemplazar a dos jugadores de mucha experiencia", dijo. Y él mismo fue quien dio la confirmación de las posibles vueltas de ambos: “Mañana (por el entrenamiento de esta tarde) arranca Driussi y arranca Fausto Vera. Así que vamos a llegar bien a los playoffs”, expresó.