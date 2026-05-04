La clasificación de River no corría riesgo ante Atlético Tucumán, un visitante ya eliminado del Torneo Apertura 2026 y que sumaba 462 días sin victorias fuera de casa.

El 1 a 0 final del Decano sobre la formación de Eduardo Coudet ratificó el mal momento colectivo e individual del equipo que fue reprobado durante y después del cruce pendiente por la 9ª fecha, resultado que lleva a los de Núñez a jugar, por el momento, con San Lorenzo como locales en los octavos de final.

Recién mañana por la tarde conocerá su destino deportivo, cuando Defensa y Justicia complete en Mendoza ante Gimnasia desde las 17.

Sin embargo, al término del partido el que salió a hablar con la prensa fue el capitán Germán Pezzella quien pidió una profunda autocrítica por parte del plantel y reconoció el mal juego del equipo. “Nos faltó generar peligro, no estuvimos bien. Tenemos que trabajar y mejorar”, fue el mensaje en pleno campo de juego.

El campeón del mundo es uno de los principales apuntados por el hincha debido a su rendimiento. Además, el ex Betis quedó puntualizado en la jugada del gol de Atlético, cuando salió a marcar sobre su derecha y fue superado por el rival.

“El peor partido desde que estoy”

En la misma línea, el técnico Coudet enfrentó la conferencia de prensa y no anduvo con vueltas: “Fue el peor partido desde que estoy en River. La actuación del equipo fue malísima”.

Antes, en pleno campo de juego y mientras su equipo ya perdía con los tucumanos, al ex mediocampista se lo vio de frente a los plateístas detrás del banco de suplentes pidiéndoles que alienten y apoyen al equipo.

La imagen se vio en transmisión apenas comenzado el segundo tiempo y rápidamente sumó opiniones. La semana en el Millonario comenzará movidita, no sólo para terminar de conocer al nuevo rival en octavos de final, sino en tratar de mejorar la imagen que vienen brindando en los últimos partidos.