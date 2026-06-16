El camino comienza hoy, y la Selección Argentina debuta ante Argelia desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. A lo largo de su historia mundialsta, siempre estos partidos iniciales estuvieron marcados por nervios y finalizaron con resultados variados, además de una curiosa estadística. Antes de un nuevo estreno en el Mundial 2026, repasamos todos los encuentros con los que la albiceleste empezó su camino en cada cita mundialista.

El primer debut mundialista de la albiceleste fue en la primera Copa del Mundo de todas. En Uruguay 1930, el seleccionado nacional empezó con un triunfo por 1-0 frente a Francia en el Gran Parque Central de Montevideo. Luis Monti anotó el único gol a los 81 minutos, y Argentina finalizó segunda en ese torneo tras caer 4-2 contra la Celeste en la final. En Italia 1934 llegó su primera derrota al debutar: fue 3-2 ante Suecia en un formato de eliminación directa. A pesar de abrir el marcador con gol de Ernesto Bellis, el equipo dirigido por Filippo Passucci fue eliminado rápidamente.

Argentina debutó en un Mundial ante Francia con victoria 1-0.

Después de ausentarse en tres ediciones de la Copa del Mundo de manera consecutiva, Argentina volvió en Suecia 1958, pero perdió 3-1 contra Alemania Federal pese a comenzar ganando con un tanto de Oreste Corbatta. La derrota marcó un torneo complicado para la albiceleste en donde también se despidió en primera fase. En Chile 1962, la alegría volvió con un triunfo 1-0 ante Bulgaria gracias a Héctor Facundo. Sin embargo, la albiceleste no logró avanzar tras caer ante Inglaterra y empatar con Hungría.

En Inglaterra 1966, la Selección debutó con un 2-1 sobre España, con un doblete de Luis Artime. El equipo, dirigido nuevamente por Juan Carlos Lorenzo, terminó segundo en la fase de grupos y cayó en cuartos ante el local en un partido polémico contra los Three Lions, con una recordada expusión del capitán Antonio Rattín. Para Alemania 1974, tras no participar en México 1970, Argentina perdió 3-2 frente a Polonia. El equipo con un cuerpo técnico tripartito logró avanzar a la segunda fase, pero quedó lejos de acceder a las semifinales.

En el Mundial que organizó Argentina, en 1978, la Selección comenzó con una victoria ajustada 2-1 contra Hungría en el Monumental. Con goles de Leopoldo Luque y Daniel Bertoni, ese torneo terminó con la primera estrella para el país tras vencer a Países Bajos en la final en tiempo suplementario con el brillo de un tal Mario Alberto Kempes.

El equipo campeón de 1978, la primera conquista de Argentina.

España 1982 trajo un debut amargo con derrota 1-0 frente a Bélgica en el Camp Nou, primera caída post título, y aunque Argentina avanzó a la segunda fase, luego quedaría eliminada. En México 1986, camino a su segundo título, la albiceleste de Carlos Bilardo venció 3-1 a Corea del Sur con dos goles de Jorge Valdano y uno de Oscar Ruggeri, en un partido recordado por la "cacería" de los coreanos a Diego Maradona, víctima de faltas fuertes y constantes.

Ya en Italia 1990, otro Mundial recordado por los argentinos, el camino comenzó con una sorpresa, quizá de las mayores de la historia en ese momento: derrota 1-0 ante Camerún en San Siro. Aquella selección de Bilardo alcanzó la final nuevamente y perdió con Alemania por un penal, mientras que los africanos metieron una histórica actuación al llegar a cuartos de final, donde cayeron con Inglaterra.

Estados Unidos 1994 fue uno de los debuts más contundentes, con un 4-0 sobre Grecia con el último tanto de Diego Maradona vestido de celeste y blanco, un golazo que vino después del hat-trick de Gabriel Batistuta. No obstante, la historia terminó con la exclusión de Pelusa del Mundial por doping y la eliminación temprana del equipo ante Rumania en octavos.

En Francia 1998, Argentina venció 1-0 a Japón con un gol de Batistuta, pero quedó eliminada en cuartos ante Países Bajos. En Corea-Japón 2002, quizás el recuerdo más doloroso de los últimos tiempos, Argentina comenzó con victoria, también 1-0 con gol de Batistuta, pero esta vez ante Nigeria. Lamentablemente no alcanzó y el combinado nacional terminó afuera en fase de grupos.

En Alemania 2006, la Selección derrotó 2-1 a Costa de Marfil con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola, pero fue eliminada en cuartos por el local en definición por penales. En Sudáfrica 2010, el debut fue con un ajustado triunfo 1-0 ante Nigeria, con un gol de Gabriel Heinze, pese a una enorme cantidad de chances creadas por el elenco conducido por Maradona. Sin embargo, el equipo fue goleado por Alemania en cuartos.

Brasil 2014 arrancó con un 2-1 frente a Bosnia y Herzegovina, con un autogol de Kolasinac y el segundo de Lionel Messi, que marcaba luego de pasar el anterior Mundial sin goles. Argentina llegó a la final, pero perdió contra Alemania por 1-0 en tiempo suplementario. Rusia 2018 fue el inicio de uno de las participaciones más caóticas para la albiceleste, y la historia empezó con un empate 1-1 ante Islandia que incluyó un penal fallado por Messi. El equipo pasó los grupos con dificultad y fue eliminado en octavos por Francia.

En Qatar 2022, Argentina sufrió un golpe inicial al perder 2-1 contra Arabia Saudita, cortando un invicto de 36 partidos. Sin embargo, ese Mundial culminó con la conquista de la tercera estrella tras vencer a Francia en la final.

El lamento de Messi luego de la inesperada derrota ante Arabia. Luego, final feliz.

En total, la Selección Argentina acumula en sus 19 debuts mundialistas un saldo de 11 victorias, 6 derrotas y 1 empate, con 27 goles a favor y 19 en contra. Lo curioso es que en sus dos previos estrenos luego de ser campeón fueron con derrota, algo que querrá evitar hoy contra Argelia. Sólo en una ocasión (1982) no logró marcar en su estreno mundialista.