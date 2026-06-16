En juego la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los seleccionados de la Conmebol no tuvieron un buen inicio donde en cuatro presentaciones aún no lograron ganar, con una racha de dos empates y dos derrotas.

Sólo Argentina y Colombia restan debutar en representación de Sudamérica, que tuvo un flojo desempeño en el arranque. Argentina desde las 22hs ante Argelia, tiene la chance de revertir el flojo momento.

Será la segunda vez que la albiceleste se ve las caras con Argelia, la primer fue el 5 de junio del 2007, cuando en el Camp Nou fue triunfo albiceleste por 4-3, con dos de Messi, uno de Carlos Tevez y el restante de Cambiasso; Anthar Yahia, Madjid Bougherra y Nadir Belhadj los goles de los africanos.

Vinicius marcó un golazo y salvó a Brasil de la derrota

A lo largo de la actual Copa del mundo, aún no hubo triunfo de Conmebol. Paraguay fue vapuleado por Estados Unidos, equipo anfitrión y de la Concacaf. El sexto clasificado nunca hizo pie en los 90 minutos dejando una imagen preocupante.

Brasil tuvo un cotejo parejo y con grandes emociones ante Marruecos, que terminó 1-1. EL pentacampeón fue superado ampliamente en los primeros minutos, pero tras el gol de Vinicius, se acomodó y logró sacar adelante el juego ante los africanos.

Ecuador jugó un gran partido, pero se quedó con las manos vacías en el final

Ecuador cayó en el cierre ante Costa de Marfil mereciendo mucho más de lo que obtuvo. Los travesaños le dijeron que no al segundo mejor clasificado de Sudamérica, y ahora deberá hacer bien las cosas si quiere clasificar.

El último en presentarse fue Uruguay, quien empató en un 1 tanto con Arabia Saudita. El elenco de Marcelo Bielsa jugó un flojo primer tiempo donde se fue en desventaja, pero en el complemento cambió su imagen y hasta mereció ampliamente el triunfo.

Colombia será el último seleccionado de la Conmebol en presentarse, lo hará el miércoles desde las 23hs ante Uzbekistán por el Grupo K, cerrando así la primera rueda de la fase inicial.