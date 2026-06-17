La madrugada en el Alto Valle volvió a teñirse de celeste y blanco. Los bocinazos, los gritos de alegría y las caravanas de hinchas se hicieron escuchar en las calles de Neuquén, Cipolletti y General Roca, luego de la contundente victoria de la Selección argentina por 3 a 0 frente a Argelia, en otra noche histórica de Lionel Messi.

A pesar de las bajas temperaturas, cientos de fanáticos desafiaron el frío y se volcaron a los tradicionales puntos de encuentro de los festejos futboleros de la región. En Neuquén, el epicentro fue el Monumento a San Martín, mientras que en Cipolletti los hinchas se concentraron en la esquina de España y Roca para celebrar una nueva alegría del conjunto albiceleste. Mientras que en General Roca, los festejos se desplegaron en Avenida Roca y calle Tucumán.

El gran protagonista de la noche fue, una vez más, Messi. A sus casi 39 años, el capitán argentino brindó una actuación memorable y convirtió los tres goles del encuentro: abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo y luego amplió la ventaja con dos tantos en el complemento, a los 16 y 30 minutos.

Con este triplete, el eterno número 10 consiguió el primer hat-trick de su carrera en los Mundiales y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con 16 tantos.

En General Roca también hubo festejos en la madrugada.

En la ciudad de Neuquén, los festejos estuvieron acompañados por un amplio operativo de seguridad desplegado por la Policía provincial. El dispositivo abarcó el sector del Monumento a San Martín y gran parte del microcentro, donde se instalaron vallados, controles preventivos y restricciones vehiculares con el objetivo de ordenar la circulación y evitar incidentes.

Bocinazos, caravanas y cánticos marcaron una madrugada de celebración, que en Neuquén estuvo acompañada por un importante operativo policial.

Del operativo participaron efectivos de las comisarías Primera, Segunda, 12 y 52, junto a divisiones especiales y diferentes áreas operativas de la Policía del Neuquén. Además del despliegue en las calles, se utilizaron drones, sistemas de videovigilancia, una base móvil de comunicaciones y personal dedicado al monitoreo permanente de la zona.

La fiesta de los hinchas se extendió hasta las primeras horas del día y ahora la expectativa está puesta en la próxima presentación de la Scaloneta. La Selección argentina volverá a jugar el lunes a las 14 ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J, en un encuentro para el que también se anticipó un operativo especial de seguridad. Por su parte, Argelia se enfrentará el martes a Jordania en busca de recuperarse en el certamen.