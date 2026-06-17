La madrugada de este miércoles se transformó en una fiesta en distintas ciudades de la provincia tras el contundente triunfo de la Selección Argentina por 3-0 frente a Argelia en el debut mundialista. En Roca, cientos de vecinos se concentraron en la tradicional esquina de Avenida Roca y Tucumán, donde flamearon banderas, sonaron bombos y se multiplicaron los cánticos en apoyo a la Scaloneta. Familias, grupos de amigos y motociclistas recorrieron el centro con bocinazos y caravanas, en un clima que recordó las celebraciones del Mundial de Qatar 2022.

En Viedma, los festejos se extendieron por la Plaza Alsina y la costanera del río Negro, donde los hinchas se reunieron con camisetas y banderas para compartir la alegría. En Las Grutas, la concentración se dio en la zona céntrica y en la costanera, con caravanas de autos y motos que hicieron sonar bocinas hasta entrada la madrugada.

Las Grutas vivió caravanas de autos y motos

En Bariloche, el Centro Cívico volvió a ser el epicentro de la celebración, con familias y turistas que se sumaron a la fiesta popular. Mientras tanto, en Cipolletti, los festejos se concentraron en la zona del centro, con caravanas que recorrieron las principales avenidas.

Las imágenes de banderas flameando, camisetas albicelestes y cánticos colectivos se repitieron en cada localidad, mostrando la unidad de la pasión futbolera en la provincia. Los festejos se extendieron por varias horas y marcaron el inicio de un nuevo ciclo mundialista con fuerte acompañamiento popular.

Vecinos celebraron en la esquina céntrica de Roca

El triunfo argentino, con tres goles de Lionel Messi, marcó un inicio alentador para el vigente campeón del mundo en el Grupo J del Mundial 2026. El próximo compromiso será el 22 de junio frente a Austria, pero la pasión albiceleste ya se hizo sentir en cada rincón de Río Negro.