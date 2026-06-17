La selección Argentina superó 3-0 a Argelia en el debut de la Copa del Mundo 2026. Tres goles de Messi para un seleccionado que comenzó derecho la defensa del título.

El campeón debutó con un sólido triunfo en Kansas. Con un brillante Messi que llegó a los 16 goles y tres puntos que le permiten pensar en lo que viene con más aire.

Ahora el seleccionado se quedará en Kansas donde hace base para preparar el segundo partido del Grupo J ante Austria, a quien enfrentará el lunes 22 desde las 14hs en el Dallas Stadium.

Messi brillante con tres goles en su sexto mundial

La intención del seleccionado es viajar el sábado para dicho cotejo, donde buscará dar un paso fundamental a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

En el cierre del grupo, Jordania y Austria se ven las caras en el Estadio de la Bahía de San Francisco (conocido como el Levi's Stadium), ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.