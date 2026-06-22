La selección francesa se prepara para un partido decisivo en el Mundial 2026, donde enfrentará a Irak en el Philadelphia Stadium con la intención de asegurar su clasificación a la próxima fase del torneo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con buen ánimo tras un contundente triunfo 3-1 en su debut contra Senegal. En ese encuentro, luego de un primer tiempo parejo, Francia mostró su poderío ofensivo, destacándose la actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles que fueron clave para la victoria.

Con este resultado, el conjunto europeo se posiciona como uno de los grandes candidatos al título y buscará una nueva victoria que lo deje muy cerca de los octavos de final.

Por el lado de Irak, la situación es diferente. Tras caer 4-1 ante Noruega en su estreno, con Erling Haaland como figura destacada del rival, los asiáticos se ven obligados a sumar puntos para mantener viva la esperanza de avanzar en el Grupo I. El partido será fundamental para Irak, que intentará dar el golpe y complicar a uno de los favoritos del certamen.

Formaciones probables de Francia vs Irak

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi y Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Francia apunta a asegurar su pase en el Mundial 2026 ante Irak en Philadelphia

Así está el Grupo I: Francia y Noruega lideran con 3 puntos cada uno tras la primera fecha, mientras que Irak y Senegal aún no sumaron y necesitan un resultado positivo para mantener sus chances de avanzar en el Mundial.