Este jueves 25 de junio, la selección de Países Bajos buscará confirmar su liderazgo en el grupo F del Mundial 2026, disputado en norteamérica, cuando se enfrente a Túnez en el Estadio Kansas City. La "Naranja Mecánica" llega a este compromiso con la confianza en alto tras su contundente victoria ante Suecia por 5-1, que los posicionó en la cima de la zona.

El conjunto neerlandés tiene como principal objetivo ganar y aumentar su diferencia de gol para mantener la ventaja sobre Japón, que comparte con ellos una diferencia de +4 pero queda detrás por menor cantidad de goles a favor. Este factor será clave para definir quién termina primero en el grupo.

Por su parte, Túnez afronta el partido sin posibilidades de avanzar en el torneo. Tras haber sufrido duras derrotas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0), la escuadra africana buscará despedirse dejando una mejor imagen en esta Copa del Mundo, tras un desempeño que ha sido calificado como "para el olvido".

El primer choque entre ambas selecciones en una Copa Mundial

El choque entre Países Bajos y Túnez será el primero entre ambos en una Copa del Mundo, aunque ya se enfrentaron en tres partidos amistosos, todos disputados en África. La diferencia de jerarquía individual entre los planteles es notable, con Países Bajos mostrando un crecimiento constante en el torneo.

La situación de Túnez también ha tenido repercusiones internas: tras las goleadas recibidas, la federación decidió despedir al entrenador Sabri Lamouchi y nombrar en su lugar a Hervé Renard, conocido por su paso con Arabia Saudita en el Mundial 2022.

Países Bajos busca asegurar la cima del grupo F frente a Túnez en el Mundial 2026

El partido podrá seguirse en vivo exclusivamente por Disney+ Plan Premium, disponible únicamente en Uruguay, marcando un encuentro clave para la definición del grupo F en el Mundial 2026.

Con esta tercera jornada, se completará la fase de grupos para Países Bajos y Túnez, dejando a las selecciones europeas y asiáticas en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.