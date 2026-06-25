Alemania ganó el Grupo E del Mundial 2026, una noticia que no sorprende a nadie alrededor del fútbol, pero que no lo enaltece deportivamente después de perder ante Ecuador 2 a 1 en la última fecha de la primera fase.

Los compañeros de los germanos en los 16avos de final serán Costa de Marfil y los sudamericanos, dejando en el camino solamente a Curazao que puso en peligro a los dirigidos por Sebastián Beccacece después del empate en cero de la segunda fecha..

Con el 1 en el bolsillo, el combinado que dirige Julian Nagelsmann se enfrentará a uno de los mejores terceros en Boston el lunes a partir de las 17:30. No podrá ser Ecuador por haber compartido el cuadrangular de primera ronda.

Las posiciones finales en el Grupo E que ganó Alemania por la definición olímpica, pero en el que también clasificaron Costa de Marfil y Ecuador.

Los africanos, por su parte, irán con el escolta de Francia en el Grupo I que se terminará de definir mañana desde las 16 en un mano a mano entre los subcampeones del mundo y la Noruega de Earlin Halland. Una llave de eliminación directa que se jugará el martes 30 a las 14 hs en la ciudad estadounidense de Dallas.

Todas las chances

Con 4 puntos en tres partidos, Ecuador corre con ventaja para ingresar como uno de los 8 mejores terceros. Sólo 4 de esa nómina se despedierán en esta instancia.

Por las estadísticas que ya están establecidas con el desarrollo de los partidos, de mínima los terceros deberán acumular 3 unidades para tener algún tipo de chance. La Tri sumó 4 y por esa razón respira a la espera de cuál será su próxima rival y en qué sede se disputará el encuentro. Por el momento ya sabe que zafó de Francia, Noruega y Alemania.