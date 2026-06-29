En la previa de un duelo clave, Japón tendrá una ausencia de peso: el entrenador Hajime Moriyasu confirmó que Takefusa Kubo no estará disponible para el partido ante Brasil por los 16vos de final de Mundial 2026. El seleccionador japonés contó en conferencia de prensa que el talentoso mediapunta de la Real Sociedad sigue sin poder entrenarse con el grupo debido a una lesión en la rodilla sufrida en el debut del torneo, por lo que no participará del duelo ante la Verdeamarelha.

Esta lesión se dio en el estreno con empate 2-2 frente a Países Bajos. Tras un choque con Denzel Dumfries, Kubo debio dejar el campo y desde ahí no volvió a jugar. El volante ofensivo hasta ahora pudo realizar ejercicios individuales y aún no logró sumarse a las prácticas con el resto del plantel. “En cuanto al partido contra Brasil, Kubo no podrá jugar”, afirmó Moriyasu en la conferencia de prensa.

Sobre la lesión de Kubo, el DT añadió: “Aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el equipo y solo ha podido realizar ejercicios de carrera individuales, por lo que no jugará en el partido de mañana”. La ausencia de uno de los jugadores ofensivos más importantes de los Samuráis es un duro golpe para Japón. El mediapunta apenas pudo disputar 75 minutos en el torneo, tiempo en el que dejó una asistencia y tuvo una buena actuación ante Países Bajos.

Las bajas de Japón antes del Mundial

Además de la ausencia de Kubo, la convocatoria de Japón viene sufriendo mucho por las lesiones. Para empezar, Ko Itakura debió salir ante Suecia por una molestia muscular y podría sumarse a las bajas. Pero esto se remonta a la previa del Mundial 2026, porque los nipones sufrieron otras bajas sensibles. El atacante Kaoru Mitoma del Brighton, otra de las principales armas en ataque, quedó fuera por un desgarro en el isquiotibial que le requirió una operación. Takumi Minamino, del Mónaco, sufrió una rotura de ligamentos que también lo marginó. Y a último momento, el capitán Wataru Endo fue desafectado tras no poder recuperarse de una lesión en el tobillo.