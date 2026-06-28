En el inicio de una gran jornada de lunes, Brasil y Japón se verán las caras desde las 14 en Houston. Luego de que la Verdeamarelha lograra imponerse en el Grupo C, su siguiente prueba será ante los Samuráis, invictos en el certamen y con hambre de una victoria tan resonante como histórica. El duelo es transmisión del Grupo Prima Multimedios a través de Mitre Patagonia FM 90.5.

De cara a este partido, Brasil llega de menor a mayor en este Mundial. A pesar de que otros candidatos se llevan las luces, los conducidos por Carlo Ancelotti han superado el dubitativo 1-1 ante Marruecos y se llevaron su zona con autoridad apoyados en una gran actuación de Vinícius Júnior, que por debajo del radar ya suma 4 tantos en el certamen y da cuenta de un gran presente bajo la tutela del DT italiano con el que fuera multicampeón en Real Madrid.

Como en Real Madrid, Ancelotti está logrando sacar una gran versión de Vinícius, que venía cuestionado. (Foto: Getty)

Además, el debut de Neymar ante Escocia le aporta al Scratch una carta importante desde el banco si el duelo se complica, más aún teniendo en cuenta que Raphinha aún no se recuperó de su lesión muscular. El extremo del Barcelona salió ante Haití por un problema en el isquiotibial derecho y no podrá formar parte del encuentro, esperando retornar en unos hipotéticos octavos de final.

Japón terminó invicto en uno de los grupos más complicados de la Copa del Mundo y apuesta a dar el golpe contra los brasileños. El entrenador Hajme Moriyasu recordó el triunfo 3-2 en un duelo preparatorio en 2025 y se anima a soñar: "El año pasado le ganamos amistoso, es algo que nunca habíamos conseguido antes, y fue algo histórico.Han cambiado muchas cosas desde entonces, y aunque sea más complicado, vemos que hay chances de conseguir un triunfo", expresó el entrenador, que pretende llevar a los Samuráis por quinta vez entre los 16 mejores como sucedió en 2002, 2010, 2018 y 2022.

En su segundo Mundial al frente de Japón, Moriyasu y los Samuráis va por un triunfo histórico. (Foto: AP)

Posibles formaciones

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura o Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Daichi Kamada, Daizen Maeda y Ayase Ueda. DT: Hajme Moriyasu.

TV: DSports, Telefé y Disney+.

Estadio: NRG Stadium (Houston)

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).