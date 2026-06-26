La 3ª y última fecha del Grupo F no arrojó sorpresas y con la victoria de Países Bajos sobre Túnez y el empate de Japón y Suecia, fue un trío de clasificados los que aportó este cuadrangular al cuadro de los mano a mano que se viene.

Para el equipo que dirige Ronald Koeman no será fácil lo que viene porque, al tener que cruzarse con el escolta del Grupo C, será Marruecos su rival en el primer cruce eliminatorio en la ciudad mexicana de Monterrey el lunes a las 22. Llave pareja y sin candidatos que, inexorablemente, dejará en el camino a un gran equipo.

Tampoco se presenta como un desafío sencillo el que tendrá Brasil en la ciudad de Houston ante Japón, el mismo día, pero en el turno de las 14. Los asiáticos se quedaron con la posición de escoltas de la ex Holanda y se presentan como una dura prueba para la formación de Carlo Ancelotti en base a su dinámica y disciplina para la presión sobre la pelota.

A Suecia le quedó muy bien el tercer puesto porque evitó a Marruecos y Brasil en el cruce de 16avos.

El más beneficiado

Suecia, que con 4 unidades y diferencia de gol cero quedó tercero en la zona, no ve con malos ojos su lugar de clasificación. Con estos números, en el ránking de los ingresados por la última ventana, los suecos quedan por encima de Ecuador gracias a las 7 conquistas contra los únicos dos que convirtió el conjunto sudamericano en los tres partidos de la fase inicial. Ante la misma diferencia en el coeficiente, se apela a la columna de los goles a favor para reordenarlos. Bosnia, con 4 puntos y menos 1 está por debajo de ambos.

Aunque todavía no conoce adversario, en el búnker europeo ya saben que ni Brasil, ni Países Bajos, ni Argentina podrán aparecer en su horizonte inmediato.