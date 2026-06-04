Luego de que su nombre sonara en anteriores mercados, Boca se mueve oficialmente para traer de vuelta a Sebastián Villa. El delantero colombiano, actualmente una de las figuras en Independiente Rivadavia, será uno de los objetivos del Xeneize y el presidente Juan Román Riquelme ya inició charlas con la dirigencia del club mendocino.

Con otro mercado por delante donde tiene varios pretendientes, esta vez Boca tomó la posta y la negocación es alrededor de la cláusula de salida de 6 millones de dólares. Si bien Independiente Rivadavia desea mantener a Villa para la segunda fase de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Fluminense en octavos de fina, entienden que el cafetero podría presionar por una salida a un equipo más importante y buscarán sacarle el mayor provecho posible.

Tras su llegada al Azul del Parque en 2024, Villa ha sido casi siempre de los jugadores destacados y, pese a que todo indicaba una salida a principios de año, se terminó quedando para ser parte de un Independiente Rivadavia que hizo historia pasando a octavos de la Copa Libertadores. Aquellos rumores de salida, de un posible interés europeo y de otros clubes argentinos entre los que estuvo River, generaron unas controvertidas declaraciones del jugador que manifestó públicamente que "no le cerraba la puerta a ningún club".

Violencia de género y salida conflictiva

A pesar de la conflictiva salida del futbolista a finales de 2023, con un juicio de por medio, Riquelme mantiene la intención de contar con Villa nuevamente en Boca. El delantero se había incorporado a Beroe Stara Zagora, de Bulgaria, luego de considerarse libre tras la rescisión unilateral de su contrato, que tenía vigencia por 12 meses más. El reclamo presentado por el Xeneize ante la FIFA terminó con un fallo negativo para el club, ya que se determinó que la controversia debía resolverse en la justicia laboral argentina.

Villa tuvo un conflictivo paso por Boca que terminó en 2023.

Al momento de su partida, Villa estaba separado del plantel tras la confirmación de una una condena de dos años y un mes de prisión (no efectiva) vinculada a una denuncia por violencia de género de su ex pareja Daniela Cortés. A pesar de que el colombiano llegó a un acuerdo económico con la denunciante. Por otra parte, también fue denunciado por abuso sexual en 2021 por otra mujer y esa causa estuvo vigente mientras jugaba en Boca. Finalmente, la víctima y la fiscalía desistieran de continuar con la acusación tras, nuevamente, llegar a un entendimiento donde el delantero volvió a compensar económicamente a la mujer que lo denunció.