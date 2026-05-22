Con la primera posición asegurada, Independiente Rivadavia de Mendoza le gana 4 a 2 a Deportivo La Guaira por el Grupo C de la Copa Libertadores. El encuentro que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de la UCV es dirigido por el paraguayo Mario Díaz de Vivar.

Independiente Rivadavia abrió el marcador a los 19 minutos de la primera parte, cuando el extremo Sebastián Villa gambeteó por izquierda, salió para la pierna diestra y puso un centro flotado al segundo palo que habilitó el frentazo de Alex Arce, para agarrar a contrapié al arquero rival y poner el 1-0.

A los 28 minutos, el defensor argentino Guillermo Ortiz bajó de cabeza un tiro libre al área para permitir la aparición de Diego Osio, que cabeceó para marcar la igualdad.

A los 34 minutos del primer tiempo, el equipo mendocino volvió a ponerse en ventaja, con un pase largo para la subida de Matías Fernández, que encaró a la defensa rival y levantó un gran pase pinchado para la aparición de Villa, cuya definición de volea impactó en el travesaño antes de convertirse en el 2-1.

En el segundo tiempo, a los 15 minutos, el conjunto mendocino se aprovechó de una pésima salida desde el fondo del equipo rival para que Fernández presione y filtre un pase para Arce, quien, mano a mano con el arquero, abrió el pie para vencerlo con mucha facilidad y volver a convertir.

A los 30 minutos, un centro al segundo palo de Fernández habilitó un nuevo cabezazo del intratable Alex Arce, que puso la pelota lejos de alcance de Varela, sobre su poste izquierdo, y marcó el 4-1.



Formaciones

La Guaira: Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osio, Martín Gianoli, Jorge Gutiérrez; Rafael Arace, Carlos Faya, José Correa, Yackson Rivas; Flabian Londoño. DT: Héctor Bidoglio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Gonzalo Ríos, Sebastián Villa; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.12:01