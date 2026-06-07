Argentina superó a Hondura 2-0 en el primer amistoso previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá México. Post cotejo, Lionel Scaloni habló de los lesionados, sostuvo que aún no tiene el remplazo de Balerdi, y no descartó otro corte.

Los tres casos más preocupantes dentro de la selección son los de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, y Leandro Paredes. Los dos laterales arrastran problemas musculares, mientras que el mediocampista sufrió un desgarro que lo tiene en duda hasta último momento.

Ante el panorama de los laterales por derecha, Agustín Giay realizó su presentación con una buena actuación, y está en alerta en el caso de que uno de los dos defensores campeones del mundo se queden fuera de los 26.

"Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás". dijo Scaloni post cotejo.

Por otro lado, Julián Álvarez tiene una inflamación en el tobillo que no le impedirá jugar la competencia, Emiliano Martínez está en la última etapa de recuperación del dedo anular de mano derecha, y Nico Paz se sumará a trabajar con normalidad hoy domingo luego de su contusión en su rodilla izquierda.

EL martes, Argentina jugará ante Islandia su último amistoso de preparación, posteriormente se tomarán definiciones con los jugadores señalados, ya pensando en el inicio de la gran cita mundialista.