La eliminación de Rosario Central dejó dos postales muy distintas alrededor de Ángel Di María. Mientras el futbolista eligió bajar el tono después de los silbidos que recibió en el Monumental, Jorgelina Cardoso salió con un mensaje mucho más filoso contra quienes lo insultaron durante el partido ante River.

El equipo rosarino quedó afuera del Torneo Apertura tras perder 1-0 con el gol de penal de Facundo Colidio, resultado que metió al Millonario en la final. En medio de ese clima caliente, Di María habló con la prensa y primero analizó la caída desde lo deportivo: “Hicimos un buen partido. Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Nosotros seguimos trabajando. Creo que hicimos un buen campeonato Estoy orgulloso de nosotros. Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primeros”.

El campeón del mundo no quiso quedarse atrapado en la bronca por la derrota y eligió mirar lo que viene para Rosario Central. Por eso, cuando le preguntaron por el golpe de la eliminación, apenas resumió: “Hay que seguir para adelante”.

La parte más sensible llegó cuando le consultaron por los cantos y los insultos de los hinchas de River. Ángel Di María evitó agrandar el conflicto y contestó con calma: “No, son cosas del fútbol. Esas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se hablan. El fútbol es así. Nada, felicitarlos”.

Incluso, el futbolista recordó que su relación con el Monumental no siempre estuvo atravesada por ese clima hostil. “Es fútbol, es folclore. Este estadio me ovacionó muchas veces y me quedo con eso”, cerró, marcando una postura muy distinta a la que después tomó su esposa en redes sociales.

Jorgelina Cardoso, en cambio, no dejó pasar lo ocurrido y publicó un descargo directo en defensa de Ángel Di María. “Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida", escribió.

La rosarina fue todavía más contundente en el cierre de su mensaje y apuntó contra quienes cuestionaron al jugador. “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres. Te amo, Ángel Di María”. Así, mientras Fideo eligió responder desde el folclore del fútbol, Jorgelina Cardoso transformó la noche de eliminación en una defensa pública cargada de enojo y orgullo familiar.