La pasión futbolera y la poesía se cruzan en Fútbolsonetos, el nuevo libro de la escritora Andrea Kobilsky que propone una mirada sensible, irónica y emotiva sobre dos hitos de la historia argentina: los mundiales de México 1986 y Qatar 2022. Publicado por Halley Ediciones, el poemario convierte jugadas, cábalas y figuras emblemáticas de la Selección en materia literaria.

La obra reúne sonetos dedicados a futbolistas, entrenadores y escenas inolvidables que marcaron generaciones. Desde Diego Maradona y Lionel Messi hasta Emiliano “Dibu” Martínez, Jorge Burruchaga y Lionel Scaloni, los textos funcionan como pequeñas postales poéticas de la memoria colectiva argentina.

La tapa del libro de la escritora Andrea Kobilsky.

Lejos de una propuesta solemne, el libro apuesta por un tono cercano y lúdico que dialoga tanto con lectores habituales de poesía como con fanáticos del fútbol. Entre referencias a tatuajes, relatos radiales, supersticiones y momentos decisivos de finales mundialistas, Kobilsky construye un universo donde la emoción popular y el lenguaje literario se potencian mutuamente.

“En estos sonetos conviven los tatuajes de Otamendi, las gomitas Mogul que comparten De Paul y Paredes antes de cada partido, los relatos de Víctor Hugo y el amor incondicional a Messi, Maradona, Scaloni y Bilardo”, señaló la autora sobre el espíritu del libro.

Uno de los textos de Fútbolsonetos.

Además de los poemas dedicados a las conquistas mundialistas, Fútbolsonetos incorpora un apartado de haikus inspirados en Qatar 2022, ampliando el juego formal y el vínculo entre literatura y fútbol.

Andrea Kobilsky es politóloga y participa desde hace años en talleres y residencias literarias junto a autores como Alejandro Zambra, Santiago Llach y Rafael Otegui.