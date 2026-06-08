La pasión futbolera y la poesía se cruzan en Fútbolsonetos, el nuevo libro de la escritora Andrea Kobilsky que propone una mirada sensible, irónica y emotiva sobre dos hitos de la historia argentina: los mundiales de México 1986 y Qatar 2022. Publicado por Halley Ediciones, el poemario convierte jugadas, cábalas y figuras emblemáticas de la Selección en materia literaria.
La obra reúne sonetos dedicados a futbolistas, entrenadores y escenas inolvidables que marcaron generaciones. Desde Diego Maradona y Lionel Messi hasta Emiliano “Dibu” Martínez, Jorge Burruchaga y Lionel Scaloni, los textos funcionan como pequeñas postales poéticas de la memoria colectiva argentina.
Lejos de una propuesta solemne, el libro apuesta por un tono cercano y lúdico que dialoga tanto con lectores habituales de poesía como con fanáticos del fútbol. Entre referencias a tatuajes, relatos radiales, supersticiones y momentos decisivos de finales mundialistas, Kobilsky construye un universo donde la emoción popular y el lenguaje literario se potencian mutuamente.
“En estos sonetos conviven los tatuajes de Otamendi, las gomitas Mogul que comparten De Paul y Paredes antes de cada partido, los relatos de Víctor Hugo y el amor incondicional a Messi, Maradona, Scaloni y Bilardo”, señaló la autora sobre el espíritu del libro.
Además de los poemas dedicados a las conquistas mundialistas, Fútbolsonetos incorpora un apartado de haikus inspirados en Qatar 2022, ampliando el juego formal y el vínculo entre literatura y fútbol.
Andrea Kobilsky es politóloga y participa desde hace años en talleres y residencias literarias junto a autores como Alejandro Zambra, Santiago Llach y Rafael Otegui.