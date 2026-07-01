Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que tendrá lugar el próximo viernes a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La FIFA confirmó que la selección argentina vestirá su tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalones y medias blancas. Esta será la primera vez en esta Copa del Mundo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni repite la combinación completa, luego de haberla utilizado en el partido inaugural contra Argelia.

Ambos con la tradicional titular

Por su parte, Cabo Verde jugará con su uniforme titular, compuesto por camiseta, pantalón y medias azules, el mismo diseño que emplearon en el empate 0-0 frente a Arabia Saudita. En cuanto a los arqueros, Emiliano “Dibu” Martínez vestirá un uniforme completamente verde, mientras que Vozinha, el guardameta de Cabo Verde, llevará un uniforme amarillo.

El árbitro del partido utilizará una camiseta roja, combinada con pantalones y medias negras.

Argentina llega a esta instancia del torneo como líder del Grupo J, con puntaje ideal, y con la intención de avanzar en la fase eliminatoria y seguir haciendo historia en el Mundial. En contraste, Cabo Verde, que participa por primera vez en una Copa del Mundo, finalizó segundo en el Grupo H y logró avanzar invicto tras empatar sus tres encuentros.

En otros resultados destacados, México sorprendió a Ecuador al vencerlo 2-0, asegurando su lugar en los octavos de final. El conjunto mexicano se enfrentará ahora al ganador del duelo entre Inglaterra y RD Congo.

Argentina vestirá su camiseta titular ante Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026

La Copa del Mundo avanza hacia su etapa decisiva con los partidos de eliminación directa, donde cada choque es clave para continuar en la competencia.

En una nota aparte, Marcelo Bielsa se despidió de la selección uruguaya tras la eliminación de su equipo en el Mundial 2026, declarando: “No tengo ninguna excusa”, y asumiendo las responsabilidades por el resultado.