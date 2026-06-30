La fase eliminatoria del Mundial 2026 ya está en marcha y el novedoso formato con 48 selecciones comienza a mostrar su lado más apasionante. Los 16avos de final entregaron los primeros clasificados a la siguiente instancia, dejaron algunas sorpresas importantes y todavía tienen varios cruces por disputarse antes de completar el cuadro de octavos.

Entre los resultados más destacados aparece la clasificación de Canadá, que eliminó a Sudáfrica con una victoria por 1-0, y el triunfo de Brasil por 2-1 sobre Japón para meterse entre los 16 mejores. También avanzó Paraguay tras imponerse por penales a Alemania luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, mientras que Marruecos dio otro golpe al eliminar a Países Bajos desde los doce pasos.

La jornada también dejó una de las historias más atractivas de esta ronda. Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil en Dallas con un gol decisivo de Erling Haaland a pocos minutos del final. Los nórdicos se quedaron con un partido vibrante que tuvo los golazos de Antonio Nusa y Amad Diallo, y ahora tendrán un desafío mayúsculo frente a Brasil en los octavos de final.

Mientras tanto, el resto del cuadro continúa abierto. Francia y Suecia buscan uno de los boletos disponibles, al igual que México y Ecuador. En los próximos días será el turno de otras selecciones candidatas como Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España y Portugal, que intentarán evitar sorpresas para seguir en carrera rumbo al título.

La atención de los argentinos estará puesta en el viernes, cuando la Selección campeona del mundo enfrente a Cabo Verde en Miami. El equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en su camino mundialista y sumarse a la lista de clasificados que ya aseguraron su presencia en la próxima ronda.

Resultados de los 16avos de final

Canadá 1-0 Sudáfrica

Brasil 2-1 Japón

Paraguay (4) 1-1 (3) Alemania

Marruecos (3) 1-1 (2) Países Bajos

Noruega 2-1 Costa de Marfil

Partidos por disputarse

Francia vs Suecia

México vs Ecuador

Inglaterra vs RD Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

España vs Austria

Portugal vs Croacia

Suiza vs Argelia

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

Con varios favoritos todavía en competencia y algunas sorpresas que ya dieron el golpe, el cuadro de eliminación directa comienza a definirse y promete una recta final cargada de emociones.