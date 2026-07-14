La Selección Argentina avanzó a la semifinal de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, con la ambición de conseguir el bicampeonato. Sin embargo, un análisis publicado por el diario británico The Guardian advierte sobre ciertas fragilidades tácticas y físicas que podrían condicionar su desempeño en el próximo encuentro frente a Inglaterra.

El medio destaca que Argentina depende en gran medida de la creatividad y el talento de Lionel Messi, sobre quien se ha estructurado gran parte del sistema de juego. La estrategia del equipo, según el informe, está diseñada para colocar a Messi en posiciones óptimas para generar peligro, aunque esto implique sacrificar aspectos colectivos. "La no participación de Messi sin la pelota está incluida en todo el plan", señala el reporte.

El centro del campo y la defensa argentina los puntos del informe

En el reciente partido contra Suiza, el conjunto helvético logró congestionar el centro del campo, dificultando que Messi encontrara espacios para crear oportunidades de gol o remates. Este planteo táctico evidenció una vulnerabilidad en la estructura argentina, que podría ser aprovechada por Inglaterra en la semifinal.

El lateral derecho argentino es otro foco de preocupación. Tras el duelo con Suiza, Lionel Scaloni tuvo que admitir problemas en ese sector, particularmente en el rendimiento de Nahuel Molina. El extremo suizo Dan Ndoye logró superar con facilidad a Molina para empatar el partido y generar más peligro. Molina fue reemplazado antes del tiempo suplementario y Scaloni reconoció que el jugador llegó al torneo con molestias físicas. Además, el suplente natural, Gonzalo Montiel, también presenta dificultades físicas que requieren una gestión cuidadosa de sus minutos en cancha.

El informe subraya que la falta de amplitud en el mediocampo argentino obliga a los laterales a asumir una carga defensiva y ofensiva excesiva. Rodrigo De Paul, pieza clave en el mediocampo, "ofrece poco apoyo desde su posición más adelantada", lo que limita la generación de desbordes y sobrecarga a unos laterales ya exigidos.

En cuanto al mediocampo, el análisis reconoce que los volantes argentinos pueden manejar los tiempos del partido cuando cuentan con espacio y tiempo, pero apunta que "su punto débil radica en que, sencillamente, no corren tanto como los demás". Ninguno de los mediocampistas argentinos figura entre los mejores velocistas del Mundial. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister han anotado goles importantes, pero el equipo se vuelve vulnerable cuando pierde la posesión, como sucedió frente a Egipto. Rodrigo De Paul, de 32 años, muestra signos de desgaste, y Leandro Paredes no pudo completar el último encuentro por cansancio.

Las estadísticas oficiales de la FIFA evidencian que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández lideran la distancia recorrida por Argentina en el torneo, con 64.741 y 60.303 metros respectivamente. Sin embargo, estos números son superados por jugadores ingleses como Harry Kane, que acumula 67.846 metros, y Elliot Anderson con 65.814 metros.

El informe anticipa que Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, podría aprovechar estas limitaciones físicas. En particular, destaca a Jude Bellingham como un jugador cuya energía ha impulsado a su selección y que podría tener un papel decisivo. También menciona a Declan Rice como un jugador capaz de generar desequilibrios con sus arranques, siempre que esté en condiciones físicas óptimas.

A pesar de las críticas, The Guardian resalta la capacidad de Argentina para reaccionar en momentos decisivos. El equipo ha atravesado dificultades en los tres encuentros eliminatorios, pero siempre ha surgido una figura clave para resolver los partidos. En la fase de grupos, Messi fue determinante, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez aportaron goles y asistencias en etapas posteriores. "La preocupación para Inglaterra es que Argentina puede estar a la deriva en un partido, con sus vías de gol bloqueadas y el ritmo interrumpido, solo para que uno de sus grandes nombres marque un golazo", concluye el análisis.

Análisis británico alerta sobre debilidades tácticas y físicas de Argentina en semifinal del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Harry Kane y los defensores argentinos también será crucial. Cristian Romero, quien regresó de una lesión de rodilla para este Mundial, ha sufrido golpes que le han afectado su rendimiento y se perdió los últimos minutos del partido contra Egipto. A pesar de ello, ha sido fundamental para la remontada de Argentina en ese encuentro.

En definitiva, aunque el funcionamiento colectivo presenta interrogantes, la jerarquía individual de los jugadores argentinos mantiene viva la esperanza de sorprender en cualquier momento. La selección nacional se prepara para enfrentar a Inglaterra en Atlanta con la expectativa de avanzar a una nueva final mundialista.