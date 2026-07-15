El gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por avalar una medida que prohíbe la entrada de mensajes relacionados con Malvinas en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un partido que ha trascendido lo deportivo para convertirse en un foco de tensión política.

El diputado nacional Diego Giuliano, desde Santa Fe, expresó su rechazo a esta restricción que impide el ingreso al estadio con banderas, camisetas, pancartas o cualquier tipo de cartel que haga referencia al reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas. La prohibición fue justificada por los organizadores del evento, quienes consideran que este tipo de manifestaciones constituyen "contenido político".

En su cuenta oficial en la red social X, Giuliano ironizó sobre la visión del gobierno actual respecto a los símbolos patrios: "Curiosa idea de soberanía, ¿no? Para algunos, una bandera argentina con las Malvinas resulta 'provocativa'".

El reclamo no debe ser tratado como mensaje político

El legislador profundizó en su crítica al señalar que el reclamo por la soberanía de las Malvinas no debe ser tratado como un mensaje político o una consigna partidaria que deba ser silenciada en un evento internacional. Para él, la verdadera provocación es renunciar a los principios históricos y constitucionales de Argentina para evitar tensiones diplomáticas o problemas organizativos.

Giuliano afirmó con contundencia: "Yo creía que lo provocador era resignar nuestras convicciones para no incomodar a otros. Es realmente preocupante que desde un gobierno argentino se naturalice que la expresión de nuestra soberanía deba ocultarse. Sobre Malvinas no puede haber titubeos. Las Malvinas son argentinas. Siempre. Y a la soberanía se la defiende todos los días y en todos los ámbitos".

Diego Giuliano cuestiona prohibición de mensajes sobre Malvinas en semifinal del Mundial 2026

La polémica medida ha provocado un intenso debate sobre la identidad nacional, los límites de la expresión en los estadios y el papel del Estado en la defensa de causas históricas sensibles. La decisión de calificar la reivindicación territorial como un elemento de propaganda política ha generado malestar social en la previa del encuentro mundialista.

Por otro lado, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, justificó la fuerte presencia policial en el partido, que contará con 1.600 efectivos entre policías estatales de Georgia, seguridad privada y agentes especializados, debido a que el encuentro fue catalogado como de alto riesgo para la Copa del Mundo.